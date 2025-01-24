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去年12月房貸餘額11.08兆續創高 增幅放緩寫半年新低

中央社／ 台北24日電

年底交屋潮，中央銀行今天公布2024年12月房貸餘額為新台幣11兆831億元，續創新高紀錄，不過年增率放緩至10.42%，增幅為半年來最低。

央行今天公布去年12月房貸餘額為11兆831億元，續創新高，央行官員說明，先前申請房貸審查已陸續消化完畢，再加上適逢年底的交屋潮等因素。

不過去年12月房貸餘額較2023年同期成長10.42%，增速為近半年最低，外界解讀，房市明顯降溫。

央行官員說明，先前六都地政局公布12月買賣移轉棟數為2萬1445棟，月增8.18%、年減9.71%，與這次央行公布的房貸餘額增減趨勢相同。

進一步觀察有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，央行官員指出，12月建築貸款餘額為3兆4382億元，月減19億元，年增率為4.34%，較去年11月的年增率4.13%，略有成長。

房貸餘額是指某一特定時間點，借款人尚未歸還銀行的貸款總額。中央銀行每月公布用於購置住宅的消費者貸款，貸款餘額主要受到房市景氣及利率影響；房市熱絡，房貸餘額增加快，房市冷清，房貸餘額增加慢。

央行 房貸

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