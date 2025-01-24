春節資金需求旺 央行公布通貨發行額衝破四兆元、創新高

農曆春節長假將至，民眾忙著採買年貨、領新鈔與發放紅包，對鈔票與硬幣等通貨需求大舉升溫。中央銀行24日發布，2024年農曆春節前最後一個營業日（1月24日），新台幣通貨發行額為4兆537億元，較前一年的最高發行額3兆8,753億元，增加1,784億元、增幅為4.6%。

所謂「通貨」是指，一國央行所發行的紙鈔（紙幣）及硬幣（鑄幣）；央行統計顯示，截至24日為止，通貨發行額已經攀上4兆537億元，突破去年的3兆8,753億元、締造歷史新高。不過，今年通貨發行額較去年增加1,784億元，已是五年來最低，年增率4.6%也是16年來的新低。

儘管行動支付十分盛行，但民眾在農曆春節期間對鈔票的需求仍屢創新高，財經官員表示，鈔票有許多功能，一般小額交易，民眾可能還是會使用現鈔，此外，鈔票也有價值儲藏的功能，著眼新台幣活期存款的利率偏低，有些民眾為了降低提領次數，會一次提領較多的鈔票、放在身邊備用。

官員表示，農曆年前為通貨使用的高峰，長假過後，民眾會將用不到的現鈔回存銀行等金融體系，通常在元宵節過後，這些通貨會陸續回籠，通貨發行額也將逐步回到正常水準。