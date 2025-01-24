連三生肖年走貶！匯市龍年封關收32.682兌一美元 貶4％

匯市24日封關，新台幣對美元匯率以32.682兌一美元作收，升值8.8分，匯市開盤後不久，出口商擔心年後美元強勢可能趨緩，急拋美元，使得匯市交易量來到12.89億美元，封關當日交易難得熱絡。

匯市龍年全年貶值1.324元，貶幅4.05％，兔年收31.358兌一美元，全年貶3.16％，虎年匯市最慘，狂貶8.36％，當時創下25年來最大幅。過年一輪生肖12年中，5年升值，7年貶值，猴年升值6.89％最強。

交易員指出，川普上任後演說比預期溫和，高關稅等會導致通膨升溫疑慮的政策都沒推出，推升美元指數勁揚的力道消失，美元獨強的趨勢宣告暫停，先前被打壓的其他非美貨幣開始反彈，獲得喘息機會。

川普接受媒體專訪時說，寧可不對中國祭出高關稅，還說習近平就像是他的朋友一樣，並用很不錯很友善來形容他與習近平的通話，在這些美對中友善的消息釋出後，人民幣對美元匯率轉升。

除因人民幣轉升，帶動亞洲貨幣也走升外，川普對中態度放軟，也讓台灣的出口商不再期待更強勁的美元表現，交易員指出，去年出口業績很不錯，現在滿手美金的出口商決定拋匯，至少維持手中美元不再增加，新台幣於是出現反彈機會。

兔年新台幣貶值3.16％，龍年新台幣再貶4.05％，連續兩年走貶讓新台幣匯價已貶至相當低的水位，匯銀人士預期新台幣蛇年止貶回升並不為過。不過，美元利率還是很高，台美利差還是很大，美元仍是很受投資人青睞的資產，因此美元不致於會被投資人拋棄而轉投人民幣或歐元，甚至是東南亞幣懷抱。

非美元貨幣未來可能獲得平反而相對升值，但回升能力有限，很難有機會強到碾壓美元，匯銀人士進一步分析，未來即使美元強大，也僅能維持一定支撐，無法強過2024年。

匯銀指出，新台幣匯市休市期間，Fed於1月底召開利率決策會議，鮑爾會後談話將透露立場將向川普輸誠？還是堅持做自己？將影響美元走勢，同時，川普2月1日是否如期加高徵關稅，以及外資是否決定看好台股而大舉匯入美元，也都會影響年後的新台幣匯率表現。

日本央行宣布升息1碼，促使日圓急升，一度升破155價位，但日圓對美元匯率還在低檔區。央行統計主要貨幣對美元升貶幅度，以24日下午4時台北匯市收盤時間比較各貨幣匯率升貶情形，日圓強升0.79％，韓元也是強0.77％，新加坡幣升值0.64％、歐元升值0.57％、人民幣升值0.52％、新台幣升值0.27％，越南盾升值0.24％。