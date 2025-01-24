龍年匯市封關新台幣貶幅4.05% 年後美元有望不再獨強

新台幣龍年匯市正式封關，新台幣兌美元今天收盤收32.682元，升8.8分。龍年強勢美元一支獨秀，拖累新台幣龍年累計貶值1.324角、貶幅達4.05%，是虎年以來連3年走貶，農曆年後美元有望不再獨強。

台股封關後，新台幣匯市只剩下進出口商進場實質拋補。外匯交易員指出，美國總統川普對中國態度沒有外界想像得不友好，加徵關稅也沒那麼嚴重，人民幣走揚，加上日本央行今天宣布升息1碼，帶動日圓走強，亞洲貨幣都呈偏升走勢。

外匯交易員表示，出口商進場拋匯的量有比前2天更多，不過，整體成交量能仍較平時冷清，台北及元太外匯市場總成交金額略縮到12.895億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.76元，最高32.678元、最低32.78元，最後收32.682元；新台幣本週累計升值2.44角，升幅0.75%，週線連2升。新台幣1月累計升值9.9分，升幅0.3%，月線終止連3黑。

回顧龍年新台幣走勢，美國一連串強勢升息後，通膨依然頑強，就業情勢仍屬穩健，導致美國聯準會2024年不斷延後降息腳步，國際美元獨強下，亞洲貨幣多數普遍走弱，新台幣連帶受到拖累，甚至今年1月13日新台幣一度走貶到33.119元，改寫近9年最低收盤價。

外匯交易員指出，美元龍年表現一支獨秀，新台幣明顯疲軟，加上美國先前強勢升息後，台灣投信錢進海外，散戶、法人也鍾愛美債ETF，帶動美元買盤力道。

展望新台幣蛇年走勢，外匯交易員表示，美元有望不再獨強，新台幣短期可能先往32.5元關卡測試。後續須觀察3大變數，首先是農曆春節期間，美國聯準會將召開會議，外界預期美國不會降息，但仍要看Fed官員態度有無釋放新的訊息。

第2為川普政策，外匯交易員指出，川普目前對關稅政策的說法，外界預期衝擊可能變小，有望不再是美元獨強走勢，對新台幣也有支撐作用。不過，仍要留意川普後續政策是否有新的變數，也可能牽動國際美元走勢。再來，外資年後若持續匯入，也可能推升新台幣走勢。

根據央行今天傍晚統計，美元指數大貶0.66%，亞洲貨幣一片走升，日圓在央行升息下大升0.79%，韓元大漲0.77%，新加坡幣升0.64%，人民幣上揚0.52%，新台幣小升0.27%。