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施建安請辭台中銀董事長 引張震嶽「再見」向行員道別

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行董事長施建安在龍年最後一天上班日請辭董事長職務。夏淑賢／攝影
台中銀行董事長施建安在龍年最後一天上班日請辭董事長職務。夏淑賢／攝影

台中銀（2812）2024年獲利創新高，稅後純益首度突破80億元，台中銀行董事長施建安卻突然在龍年最後一天上班日請辭董事長職務，上任不過才10個月多。施建安並在請辭後發出公開信給全體台中銀員工，表示自己是階段性任務完成，想回歸退休生活才請辭，未來會以小股東身分繼續支持台中銀。他還以歌手張震嶽的「再見」歌曲代表他請辭的心情，向同仁告別。

以下為施建安向台中銀同仁發出的公開信全文：

各位親愛的同仁，大家好。

首先跟各位同仁拜個早年，祝大家新的一年身體健康、事事如意。我個人於去年3月18日回鍋台中銀行擔任董事長，在這10個多月的時間裡，承蒙各位同仁的鼎力協助和共同努力，讓銀行重回成長軌道，去年銀行盈餘創了歷史新高，逾放比降至0.06%的歷史新低，銀行變健康了，也更具競爭力與活力。

同樣的的同仁們的年終獎金也有提升，調薪方案也作業中。個人重回銀行的階段性任務已大致完成，希望留點時間給自己，因此決定自2月3日起辭去董事長職務回歸退休生活，台中銀行的未來就拜託董（益源）總經理和各位同仁了，我以小股東的身分在背後默默支持大家。

我很喜歡台中銀行，更喜歡同仁們的執著和善良。不過，天下無不散的宴席，以張震嶽的一首「再見」和大家告別，這首歌很能代表我現在的心情。

再見了，everybody.

祝福大家 健康 平安 快樂

施建安 敬上

從網路搜尋維基百科顯示，張震嶽是在2005年發行「再見」專輯，歌詞帶點傷感但曲風輕快，歌詞內容如下：

我怕我沒有機會 跟你說一聲再見 因為也許就再也見不到你

明天我要離開 熟悉的地方和你　要分離 我眼淚就掉下去

我會牢牢記住你的臉　我會珍惜你給的思念

這些日子在我心中永遠都不會抹去

我不能答應你 我是否會再回來

不回頭 不回頭的走下去

台中銀行 張震嶽 董事長

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