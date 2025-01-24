央行理事憂農會信用部成打炒房破口 必要時應再出手

中央銀行去年12月決議利率連3凍，房市管制也按兵不動，理事會議事錄摘要今天出爐，顯示央行理事仍緊盯房市變化，並憂心融資租賃公司及農會信用部成打炒房破口，未來如有必要，央行應再次祭出選擇性信用管制措施。

中央銀行去年12月舉行第4季理監事會議，決議利率「連3凍」，且未祭出第8波選擇性信用管制。議事錄摘要顯示，央行理事並非輕輕放下，依舊高度關注房市，只是因預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分房市指標顯示，第7波選擇性信用管制措施已有初步成效，應該先密切觀察後續發展狀況，再視情況進行調整。

有位理事指出，未來央行有2大工作重點，第1，道德勸說方面，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，督促銀行積極落實；第2，近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，已發現主要缺失態樣，未來持續加強辦理專案檢查，要求銀行落實規定及改善缺失。

這位理事提醒，部分銀行承做不動產放款已接近銀行法第72條之2規範上限，導致有銀行資金透過融資租賃公司流入房市，成為打炒房的破口，日前金管會積極金融檢查，並要求各銀行對融資租賃公司授信設下4道防線，以避免銀行資金最終仍流向不動產市場，特別是土建融。

此外，也發現部分土建融及房貸的資金來自農會信用部，理事表示，將視需要加強檢查與管理工作，以避免農會信用部成為另一個打炒房的破口。

另位理事也說，融資租賃公司及農會信用部恐成為打炒房破口，未來如果有必要，央行還是要再次調整管制措施。

有位理事提醒，當前房地產市場已見降溫跡象，雖然部分人士認為政策可以更緊，也有部分人士擔憂，打炒房過度可能引發金融風暴。另位理事則說，全體銀行不動產貸款集中度居高，須密切關注房價走勢，檢視央行管制措施是否達到讓房價降溫的效果，也贊同由銀行根據自身情況設定不動產貸款控管目標，央行進行專案檢查。