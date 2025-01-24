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震撼！上任不滿一年 台中銀行董事長施建安年前驚傳請辭

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行總行大樓外觀。台中銀行／提供
台中銀行總行大樓外觀。台中銀行／提供

台中銀（2812）現任董事長施建安24日驚傳請辭，距離他2024年3月上任以來，不過才10個多月，震撼金融圈。據悉，施建安表示其個人在台中銀的階段性任務完成，因此希望自2月3日、也就是農曆新年假期結束後的上班日起，就辭去董事長職務，他之前臨危受命上任台中銀董事長，帶領台中銀2024全年獲利首度突破80億元再創新高，並幫同仁爭取發出平均7個月的年終獎金水準，以及新年度加薪5%，突然請辭令人訝異。

台中銀重訊公告董事長異動人事訊息。

至於台中銀新任董事長由誰來接？目前以曾任高雄銀董事長、金管會主委的董事李瑞倉呼聲高，李瑞倉與施建安兩人均為法人董事旭天投資代表人，董事長人事將待董事會選任後明朗。

過去施建安擔任公股行庫彰銀、台企銀總經理，均交出亮麗成績單，至今台企銀員工仍對施建安當時率領全員獲利創高，並發出歷來最高年終績效獎金津津樂道。他在離開公股金融圈之後沉潛一段時間，為台中銀禮聘擔任常董、副董事長，去年3月擔任台中銀董事長，對於台中銀調整經營策略、獲利結構，貢獻良多，並締造獲利新高的佳績，卻做不到一年在24日主動請辭，令人意外。

台中銀 董事長

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