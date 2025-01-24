央行沒祭第八波房市管制原因曝光 理事：打炒房過度恐引發金融風暴

中央銀行24日公布2024年12月19日理監事會議事錄摘要，數位理事會中表示，依據預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分房市指標顯示，央行第七波選擇性信用管制措施已有初步成效，應暫停推出新管制措施，先密切觀察後續發展狀況，再視情況進行調整；此外，部分人士擔憂打炒房過度可能引發金融風暴，央行應持續密切監視房地產市場發展。

央行去年底舉行最後一場理監事會議，決議貼放利率「連三凍」，房市管制措施也「停看聽」，並未推出第八波管制措施。

會中有理事說，央行在2024年9月實施第七波選擇性信用管制措施政策，須待一段期間方能看到成效；考量部分銀行承作不動產放款已接近「銀行法」第 72 條之 2 規範上限，2024年11月房市或許仍有高峰，惟將來可望緩步回降。

有位理事指出，本次暫不續推新管制措施，未來央行工作重點有二：第一，在道德勸說方面，央行將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，並督促其積極落實。

第二、央行近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，已發現主要缺失態樣，未來將持續加強辦理專案檢查，並要求銀行落實央行規定及改善缺失。由於部分銀行承作不動產放款已接近「銀行法」第 72 條之 2 規範上限，致有銀行資金透過融資租賃公司流入房市，而成為打炒房的破口，故日前金管會積極金融檢查，並要求各銀行對融資租賃公司授信設下四道防線，以避免銀行資金最終仍流向不動產市場，特別是土建融。此外，亦發現部分土建融及房貸的資金來自農會信用部，將視需要加強檢查與管理工作，以避免農會信用部成為另一個打炒房的破口。

另位理事認為，央行所採取的道德勸說及專案金檢，確有必要。有位理事指出，央行於本年 6 月及 9 月接續推出第六、七波選擇性信用管制措施，的確已對市場造成一些影響，故認同本次不推出新一波管制措施；儘管融資租賃公司及農會信用部恐成為打炒房破口，未來如有必要，央行再行調整管制措施。

另位理事則指出，當前房地產市場確實已見降溫跡象，有部分人士認為政策可更緊一些，惟亦有部分人士擔憂打炒房過度可能引發金融風暴，央行應持續密切監視房地產市場發展。

有位理事表示，在全體銀行不動產貸款集中度居高下，仍須密切關注房價走勢，以檢視央行之前採取的選擇性信用管制措施，是否有達到讓房價降溫的效果。另贊同由銀行根據自己的情況來設定不動產貸款控管目標，央行則進行專案檢查。