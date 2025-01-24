華南銀行防詐升級 信用卡綁定驗證機制再進階

近期客戶通報信用卡遭詐騙造成損失案件頻傳，華南金（2880）旗下華南銀行分析近三個月案件類型，約有將近10%新型詐騙手法改以交友、線上投資、網路投票、觀看寫真照片等方式誘騙被害人操作手機設定，伺機植入監控或木馬程式，取得被害人手機之操控權後進行冒名線上申請金融服務、轉帳、溢繳款項至信用卡人進行交易等，因此也提醒民眾應多方查證。

為防範詐騙，華南銀行除於綁定國際行動支付需比對手機門號及OTP密碼驗證外，亦於「華南銀行Rich+」APP建置管理交易功能，客戶可自行關閉不常用的交易方式，自2023年實施前揭機制迄今已未再發生客戶遭綁定於行動支付的實質成效，更於2024年底率先同業於國內行動支付或電子錢包新增客戶綁定卡片須驗證手機門號的驗證機制，只要國內商店APP有加入此機制，於綁卡時即會驗證客戶手機門號的正確性，大幅提升交易安全。

另針對持卡人誤點釣魚網站後不慎提供OTP密碼遭盜刷的情況，於OTP簡訊及驗證網頁中增加4選1的「網頁識別碼」比對機制，客戶須於驗證網頁顯示4組「網頁識別碼」中，點選與本行發送的簡訊、APP推播或E-mail內容相符的「網頁識別碼」並輸入6碼數字「交易驗證碼」，兩項資料皆須點選及輸入驗證正確才會接續信用卡授權流程，此機制亦可降低持卡人遭詐騙成功的情形發生，提醒您，要「輸入或提供」網頁識別碼的網頁100%是詐騙。

華南銀行於網路交易的每筆驗證密碼簡訊中加註防範詐騙警語、標示中英文幣別及金額，交易成功後亦透過APP或LINE發送即時交易通知，客戶如對消費有疑義時亦可透過官方LINE消費推播訊息的「反映此筆不是我的交易」功能立即反映並控管卡片，有效降低客戶遭盜刷風險，統計近三個月華南銀行成功防堵上百件信用卡詐騙案件，未再被盜用的信用卡額度金額達1,160萬餘元，防堵成效有目共睹。

提升信用卡用卡安全、更友善的金融服務為華南銀行一貫宗旨，年關將近，期望與所有客戶一同戰勝所有欺詐行為，共同迎向更完善、專業的金融服務環境。