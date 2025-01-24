TWQR想Pay都碼配！手機門號轉帳 蛇來運轉抽888元開運紅包

迎接蛇年新春假期，就要用超值優惠過好年！隨著銀行及電支機構二大支付體系共同拓展「TWQR」，受理特約商店已逾30萬家，民眾只要看到店家「TWQR」立牌，都可以開啟您常用的台灣Pay或電支機構（全盈+PAY、全支付、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、橘子支付、街口支付、歐付寶、ezPay簡單付）APP掃碼消費，新春出門拜年、逛街購物不用帶錢包，帶一隻手機走透透，讓民眾「蛇」麼碼都配，想Pay就配！

為迎接長達9天的農曆春節假期到來，韓國、日本已成為國人年節出國旅遊的首選，TWQR不僅在國內積極推廣，更成功拓展至海外市場，現在到日韓嘛ㄟ通哦！超過26萬家包括超商、遊樂園、餐廳、免稅店及藥妝店等商店支援TWQR，只要出示QR Code，就能快速完成交易，即日起至今年5月底止，「台灣Pay」用戶獨享15%回饋，讓韓國、日本之旅更划算，年後還有其他支付業者陸續加入，敬請期待。

年假留在國內的您也有好康，TWQR推出一系列優惠活動，團聚出門走春，吸納新年的好運氣，「icash Pay」用戶於1月27日至2月2日期間，至全台標示「TWQR」店家，掃碼付款1元以上，享支付金額筆筆66% OPEN POINT回饋，每戶回饋上限88點；「歐付寶」用戶於1月23日至2月28日，線上網購透過TWQR行動支付，或至全台標示「TWQR」店家，掃碼完成付款，即可獲得10%紅利回饋，每會員最高可獲得500點紅利；「台灣Pay」用戶於春節期間至台北建國花市買鮮花盆栽、艋舺吃美食、東區混市集買新衣、億進寢具生活館買寢具、利百加洋酒買送禮禮盒、Apple Rewards Store換新手機、夏普震旦買家電、烏來泡溫泉、桃園新永和市場買年貨及福容飯店住宿吃大餐，透過「台灣Pay」支付最高可享有20%現金回饋優惠，此外，搭配指定金融機構推出的「每筆消費即享1.5%等值紅利點數回饋」，購物立折更有感！此外，只要在2月16日前加入「台灣Pay」LINE官方帳號，並綁定個人化服務之指定銀行「帳戶/金融卡/信用卡」用戶，即有機會抽中最高888元大紅包，各種好康、紅包領不完。

新年到，金蛇吐寶瑞氣盈！春節期間轉帳收款用「手機門號轉帳服務」安心又便利，舉凡家族相互賀年收(發)紅包、聚餐分帳、團購辦年貨及網路購物等各項年節收付等，民眾不用再輸入落落長的帳號，使用32家銀行及電支機構提供的「手機門號轉帳服務」，就可以用「手機門號」取代「銀行帳號」或「電支機構帳號」轉帳發紅包，讓行動收付款輕鬆搞定過年大小事！

過年期間，民眾除了買大樂透、刮刮樂之外，還有線上抽紅包的小確幸，新春期間(即日起至3月3日)透過「台灣行動支付」APP進行手機門號轉帳，每成功完成一筆666元(含)以上轉帳交易，即有機會抽中逾100萬個紅包，最大獎是888元開運大紅包，讓大家蛇年蛇轉乾坤一路發！另外從春節小年夜1月27日起，到1月30日大年初二期間，門號轉帳發紅包還可額外獲得1次「春節門轉加碼抽｣加碼紅包888元的機會，讓過年不僅喜氣洋洋，更能財運滿滿！快找出手機裡的親朋好友通訊錄，發送數位紅包傳心意，好運天天「蛇」進來！