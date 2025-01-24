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日本銀行升息 經濟學家分析：背後和這三大因素有關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰首席經濟學家林啟超：日圓匯率上半年不會升破150。（路透）
國泰首席經濟學家林啟超：日圓匯率上半年不會升破150。（路透）

日本銀行（日本央行）周五升息1碼，使利率上調至0.5%，為2008年10月以来最大的升息幅度，也帶動日圓匯率在盤中急升到155對1美元的價位。對此，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，日本銀行這次升息背後主要有三個原因推進，其中，川普放緩對中國加碼關稅的步調促成人民幣升值，也是日本銀行在此時升息的重要原因之一。

相較於上次日本銀行升息0.15%，這次放大升息幅度到1碼，外界關注接下來日圓匯率會否再升破150。

對日圓匯率後續走勢，林啟超認為，雖然日圓急升到155，但接下來升破150的可能性有限，因為聯準會預估今年仍然會降息2到4碼，但是降息的步調會趨緩，這對美元匯率有所支撐，相對之下，日圓匯率就不會那麼快走到150價位。

對於日本銀行此次大幅升息，林啟超分析背後有三大原因。首先，最新的CPI報告平均物價成長率來到3.6%，其中，核心物價成長率為2.4%，使日本銀行升息的決定更加堅定，而且2025年跟2026年的通膨率預計都會維持在2.1%以上的水準，再加上日圓匯率現在155到160之間的價位，使得輸入型的通膨更嚴重，這使日本銀行覺得必須升息。

林啟超也接著分析，川普上任前後金融市場趨於穩定，也使日本銀行認為此時升息，不會再重演去年的八月份升息造成金融市場大震盪，尤其是現在人民幣匯率由貶轉升，也讓日本銀行覺得此時升息不至於影響出口競爭力。

升息 日圓匯率 日本銀行

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