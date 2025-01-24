國銀富豪財管大增逾5,500億元破1.4兆 未來看川普臉色

據金管會2024年12月底統計，12家國銀管理富豪戶資產規模（AUM）攀升到1兆4,095億元，2024年全年大增5,524億元，規模與年增額同寫史上最佳戰績，銀行圈指出，2025年股債匯市走勢，恐全看美國川普臉色而定。

富豪戶4大商品的資產配置中，12月占比幾乎全與11月相當，僅保單、結構型商品，一降一升各1個百分點，分別到11.1%和6.2%，其餘存款、基金、債券占比全與11月一樣。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管坦言，12月接近年底的年節長假、及川普2025年1月即將上任，富豪大戶操作偏審慎，多採保守因應，以趁機降低風險，使4大商品資產配置比率變動不大。

2025年1月川普就任後的發言與政策都算是依循選前策略，就目前來看，歐美、亞股偏多，若1月農曆春節期間，美股續強、川普政策也未有大幅改變，預計1月富豪戶操作可望轉趨積極，基金、結構型商品等風險性資產可望續熱。

美國十年期債券殖利率去年12月一度攀升到4.6%高點，使滿手海外債的富豪戶都陷入評價損失，就目前債券操作來看，很難有資本利得、偏向債息收入為主，2025年操作仍是「股優於債」。

該主管說，全球股債市最大隱憂仍是川普發言、及未來政策走向，若川普「未脫稿」演出，年後行情仍可期。

金管會公布2024年12月國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。12月底高資產客戶AUM達1兆4,095億元，月增308億元是近10個月單月低點、年增64.45%也終結連三個月成長，反映12月面臨川普就任在即、及年節長假前，富豪戶偏保守心態。

累計2024年全年管理規模增加了5,524億元則寫最佳戰績，較2023年全年增額4,008億元大幅成長，顯示2024年一整年國銀競相投入富豪戶市場的盛況。

富豪戶資產配置版圖中，2024年12月存款占比追平28個月低點的47.5%，已連七個月維持「四字頭」，顯示市場預期2025年美國會續降息，讓富豪戶資金暫撤離存款。

配置債券連續兩個月維持13.5%高點未見進一步增加，基金占比也止步在14.8%高峰，顯示12月市況未明前，富豪戶縮手觀望。

但保單依舊疲弱不振，配置保單占比在維持近半年11.4%後，11月、12月又持續走低到11.1%破底，結構型商品占比僅略增到6.2%。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆4,095億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的6.8倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。