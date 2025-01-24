元大幸福日送暖育幼院學生 贈送專屬幸福大禮包

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控暨元大文教基金會於農曆春節前夕舉辦兩場新春「元大幸福日」活動，陪伴育幼院童挑選新衣、新鞋過新年。(元大金控/提供)
元大金控暨元大文教基金會於農曆春節前夕舉辦兩場新春「元大幸福日」活動，陪伴育幼院童挑選新衣、新鞋過新年。(元大金控/提供)

農曆春節是台灣社會中最重要的節日，為使育幼院學生在春節期間感受節慶喜悅與社會關懷，元大金控（2885）暨元大文教基金會於1月21日及22日舉辦兩場新春「元大幸福日」活動，邀請107位北部的育幼院學生，前往知名運動用品店挑選運動服飾、鞋子作為新年禮物，兩場活動有30位元大志工暖心參與，陪伴孩子們提前歡慶溫暖而有意義的新年假期。

元大幸福日緣起於2012年農曆過年前，時任元大文教基金會董事長杜麗莊也是小朋友口中的杜奶奶曾表示「過新年時，小朋友最高興的就是穿新衣、新鞋」，特別在過年後的開學前夕，安排育幼院學童在元大志工的陪伴下，於百貨公司挑選屬於自己的新衣、新鞋，盼此份專屬的暖心禮，能帶給孩子們支持的力量，自此確立元大幸福日的舉辦，這個意義非凡的活動傳承至今。

這次活動安排專車接送育幼院學生們至運動用品店，學生們精心挑選喜歡的運動服飾，臉上洋溢著喜悅；元大志工也熱心協助學生們挑選服飾、提供穿搭建議，還分享自己的人生經驗與趣事，使活動充滿溫馨與笑聲。志工表示：「孩子們長大後可能會想起，某一年的過年，有哥哥姐姐陪他們一起挑選衣服，讓他們有個愉快的新年回憶，這就是我們扮演的角色。」還有志工分享說：「元大幸福日用愛溫暖孩子的心，看到孩子們露出開心的笑臉時很感動。」

元大金控長期投入兒少關懷，以實際行動體現企業回饋社會的承諾與初衷，14年來共舉辦49場元大幸福日活動，在2,238位志工溫馨陪伴下，累計送出8,756份幸福大禮包，為學童們送上專屬禮物，鼓勵學童們勇敢追夢、擁抱未來。

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