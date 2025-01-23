一銀迎春 邀名家揮毫送春聯

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行文教基金會舉辦「金蛇飛舞迎春到 揮毫贈春聯」活動，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴（中）、第一金控總經理方螢基（左起）、第一銀行總經理李嘉祥、副總經理蔡淑慧（右一）及書畫名家鄭紅雪（右二）一同進行開筆儀式。 第一銀行／提供
第一銀行文教基金會舉辦「金蛇飛舞迎春到 揮毫贈春聯」活動，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴（中）、第一金控總經理方螢基（左起）、第一銀行總經理李嘉祥、副總經理蔡淑慧（右一）及書畫名家鄭紅雪（右二）一同進行開筆儀式。 第一銀行／提供

農曆新年到，為了讓民眾除舊布新迎新年，第一銀行文教基金會於昨（23）日至24日舉辦「金蛇飛舞迎春到 揮毫贈春聯」，邀請12位書畫名家於全台十家分行現場揮毫，贈送春聯給前來洽辦事務的民眾，喜迎金蛇年。　　

第一銀行文教基金會為期二天的「金蛇飛舞迎春到 揮毫贈春聯」活動，昨日於總行營業部揭開序幕，24日再由中山分行、桃園分行、新竹分行、台中分行、虎尾分行、台南分行、高雄分行、屏東分行、花蓮分行登場；其中，總行營業部連續二天都有書畫名家現場揮毫贈春聯。　　

活動首日，由第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴、第一金控總經理方螢基、第一銀行總經理李嘉祥、副總經理蔡淑慧與書畫名家鄭紅雪老師一同進行開筆儀式，寫下「金蛇旺第一」字句，祝福大家在金蛇年「乙」飛沖天、「巳」喜臨門。　　

張貼吉祥、喜慶的春聯，是許多人過年時的應景習俗，第一銀行文教基金會今年邀請楊淑婉老師、郭香玲老師、宋良銘老師，以及黃進益老師等十餘位書畫名家，現場不僅能一睹大師行雲流水、剛柔並濟的揮毫風采，還可把自己喜愛的春聯帶回家。　　

第一銀行文教基金會長期對藝文公益推廣不遺餘力，自2002年起，於北、中、南、東等地，共舉辦151場新春揮毫活動，吸引逾1.5萬人次共同參與；另舉辦大型藝文饗宴培育文藝新秀與原住民樂團、打造「第一圓夢舞臺」鼓勵身心障礙者及各領域表演者展現才華與自信，支持藝術與音樂文化產業的傳承。　　

第一銀行與第一銀行文教基金會期盼透過揮毫贈春聯活動，讓民眾在多元的迎新春活動中，感受濃濃的吉祥味，展現「就在你左右」的精神，恭賀社會大眾新的一年，吉祥如意、平安健康。

第一金控 第一銀行

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