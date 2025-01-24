元大銀攜電支 搶攻年貨商機

隨著農曆新年臨近，家家戶戶忙於年貨採購與返鄉安排，在物價持續攀升的背景下，如何聰明採購成為關注的焦點。為協助消費者節省開支，元大銀行攜手台灣Pay、icash Pay及全支付，透過其帳戶連結支付服務，針對不同通路推出高額回饋，提供便捷與優惠兼具的購物體驗，從年夜飯食材、春節禮盒到返鄉旅途 ，一應俱全。

以台灣Pay為例，元大銀行針對年夜飯的熱門選擇—火鍋，推出「冬日火鍋祭」活動，消費者只需使用元大銀行帳戶連結台灣Pay至老四川集團門市（含老四川、癮揪、紅亭）消費，即可享有20％回饋，讓團圓的美味更具經濟實惠。對於需要跨國、跨城市返鄉的民眾，台灣Pay的「叫車吧」活動同樣提供20％回饋，涵蓋機場接送、高鐵及包車等場景，讓返鄉旅途輕鬆無負擔。

此外，喜歡出國旅遊的消費者於日本及韓國旅遊期間，使用台灣Pay進行支付享15％回饋，讓海外消費更方便、更划算。

而與icash Pay的合作，主打以全方位優惠成為民眾採購年貨的最佳夥伴。使用元大銀行帳戶連結icash Pay至康是美實體門市消費可享有10%回饋，不論是生活用品、年節禮盒及個人彩妝與保養等需求，都能輕鬆入手；開車族與學生族群，無論是在指定加油站消費享5％回饋，還是在指定校園內超商消費最高享20％回饋，都能大幅減輕節慶期間的花費負擔。

同時，首次使用元大銀行帳戶連結icash Pay並完成滿額消費，還可享有最高100％回饋，進一步提升吸引力。此外，春節期間搭乘指定計程車隊也享有10％回饋。

全支付則是推出多項日常消費優惠，為家庭年貨採購提供更豐富的選擇。使用元大銀行帳戶連結全支付消費，在國內指定通路可享最高3％回饋，無論是購買年菜、春節零食及生活用品，皆可輕鬆實現優惠；全聯實體門市消費滿額也能享有2％回饋，滿足了家庭與企業大宗採購需求。