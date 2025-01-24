開發跨境基金 投資三家新創

凱基金控（2883）子公司中華開發資本旗下「中華開發跨境創新基金」（下稱開發跨境創新基金）2024年8月成立至今，五個月內已投資三家日本及台灣新創公司，總投資金額近500萬美元。

基金首度投資的日本新創公司為日本無人機表演市占率第一的Redcliff, Inc，兩家台灣新創為犀動智能（Aiello）及翔評互動（AlleyPin）。

開發跨境創新基金規模為7,500萬至1億美元，為中華開發資本第一支跨足東北亞的創投基金，由中華開發資本、台日雙方政府基金（國發基金與Cool Japan Fund）及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊等共同成立，投資主軸包括移動互聯網、數位轉型、人工智慧／區塊鏈及生活產業等領域的台日新創。

中華開發資本總經理南怡君指出，開發資本致力於協助本土及台籍背景企業家、創業家「在地創生、展業八方」，具體進展則如開發創新基金總經理郭大經所表示，2023年首先在東京成立創新加速器空間，提供台日新創業者落地相關服務及產業交流；2024年進一步成立開發跨境創新基金，以打造台日新創共同市場為願景。

「Redcliff」核心事業為無人機表演之動畫內容企劃、製作及營運，開發跨境創新基金看好無人機作為新型態的媒體平台，未來將協助其進行海外拓展，第一站就是引介台灣合作夥伴。

「犀動智能」專精於AI自然語言模型，提供一站式旅宿SaaS管理平台，已服務超過180家國際品牌飯店，並隨著疫後觀光市場復甦，在日本市場快速拓展，簽約房數超越2萬間，累計解決近500萬次房客需求與跨部門任務，支援中、日、英、泰、韓五種語言。

「翔評互動」則以醫療診所為核心，2024年開始拓展日本市場，約一個季度內即成功拿下超過20家客戶，並逐步與當地四家EMR系統商完成技術整合，當年也獲得日本優良設計獎的肯定，是醫療科技領域唯一獲獎的台灣企業。