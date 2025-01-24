開發跨境基金 投資三家新創

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中華開發資本Tokyo Innovation Hub提供台日新創業者落地相關服務及產業交流。 開發金／提供
中華開發資本Tokyo Innovation Hub提供台日新創業者落地相關服務及產業交流。 開發金／提供

凱基金控（2883）子公司中華開發資本旗下「中華開發跨境創新基金」（下稱開發跨境創新基金）2024年8月成立至今，五個月內已投資三家日本及台灣新創公司，總投資金額近500萬美元。

基金首度投資的日本新創公司為日本無人機表演市占率第一的Redcliff, Inc，兩家台灣新創為犀動智能（Aiello）及翔評互動（AlleyPin）。

開發跨境創新基金規模為7,500萬至1億美元，為中華開發資本第一支跨足東北亞的創投基金，由中華開發資本、台日雙方政府基金（國發基金與Cool Japan Fund）及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊等共同成立，投資主軸包括移動互聯網、數位轉型、人工智慧／區塊鏈及生活產業等領域的台日新創。

中華開發資本總經理南怡君指出，開發資本致力於協助本土及台籍背景企業家、創業家「在地創生、展業八方」，具體進展則如開發創新基金總經理郭大經所表示，2023年首先在東京成立創新加速器空間，提供台日新創業者落地相關服務及產業交流；2024年進一步成立開發跨境創新基金，以打造台日新創共同市場為願景。

「Redcliff」核心事業為無人機表演之動畫內容企劃、製作及營運，開發跨境創新基金看好無人機作為新型態的媒體平台，未來將協助其進行海外拓展，第一站就是引介台灣合作夥伴。

「犀動智能」專精於AI自然語言模型，提供一站式旅宿SaaS管理平台，已服務超過180家國際品牌飯店，並隨著疫後觀光市場復甦，在日本市場快速拓展，簽約房數超越2萬間，累計解決近500萬次房客需求與跨部門任務，支援中、日、英、泰、韓五種語言。

「翔評互動」則以醫療診所為核心，2024年開始拓展日本市場，約一個季度內即成功拿下超過20家客戶，並逐步與當地四家EMR系統商完成技術整合，當年也獲得日本優良設計獎的肯定，是醫療科技領域唯一獲獎的台灣企業。

日本

延伸閱讀

高球／2025年國家隊正式成軍 將首次增加日本移訓

日本母子蘇州遇襲受傷、1女阻砍殺喪命 陸法院判中國男子死刑

MLB／佐佐木朗希將以先發開季 豪言成日本首位塞揚獎得主

中日韓擬於三月下旬舉辦三國外長會議

相關新聞

國銀去年12月外匯存款餘額9兆446億元、寫三個月低點 央行曝兩大原因

中央銀行23日公布，2024年12月國銀外匯存款餘額為9兆446億元，跌至三個月低點，月減617億元；央行經研處副處長曹...

金價處於歷史性高位 何時會突破3000美元？

處於歷史性高位的黃金價格的上漲速度出現了減速跡象。原因是隨著美國降息預期減弱，交易所交易基金（ETF）等的資金流入出現停滯。

國銀富豪財管業務創雙高 2024年管理規模衝破1.4兆元

據金管會2024年12月底統計，12家國銀管理富豪戶資產規模（AUM）攀升到1兆4,095億元，2024年全年大增5,5...

國銀富豪戶財管業務 一銀三連霸 中信第二

國銀富豪戶財管業務，第一銀行三連霸。據金管會2024年12月底以管理資產規模（AUM）排名，第一銀行AUM是2,281億...

國銀外匯存款餘額下滑

中央銀行昨（23）日公布，2024年12月國銀外匯存款餘額為9兆446億元，跌至三個月低點，月減617億元；央行經研處副...

行庫業者：還款能力比擔保品重要

各房貸大行目前均對未來房市保守看待，去年底國銀房貸逾放餘額74.5億元，為近兩年半來新高，連五個月走揚，月增3.6億元更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。