新一波美元優存 年息8.88%

最新一波美元定存優惠登場，台新Richart數位銀行、北富銀近日都推出外幣定存優惠，年利率上看8％，凱基銀行日前也祭出7天期8.88%的超高利率搶市，純網銀LINE Bank則推出的「美元優利定存4%」，不限新舊資金，百元起可存。

凱基銀行即日起至1月24日止，客戶可透過行動銀行App、客服、分行申辦，單筆最低起存只要5,000美元，最高可享3個月期5%的優惠利率。

此外，許多民眾會把握年假期間出國旅遊，凱基銀也推出換匯優存專案，以任一幣別，轉換至美元並同時辦理定存，即可享7天8.88%的超高利率，存額只要1,000美元，活動到3月31日止。

台新Richart即日起至1月24日推出限時限量美元定存專案，針對民眾以新台幣轉美元定存，提供年利率8%的14天期美元定存，每人每檔限存1筆，只要50美元就可存，單筆最高可存10,000美元；另外，2月3日之前也提供新資金優利定存專案，同樣50美元就可存，享有1個月期定存年利率5.2%、3個月期年利率5%、6個月期4.6%優惠。

北富銀推出「金蛇迎春 好利成雙」美元優利定存方案，2月14日前臨櫃或透過「Fubon+ 台北富邦行動銀行」App的外幣優利入口，使用新資金或換匯資金承作定存，可享美元1個月期定存年利率5.25%、3個月期年利率5.15%、6個月期4.2%優惠。

元大銀行推出美元「財神到」定存專案，即日起至3月31日，以新台幣結購1,000美元以上定期存款，即可享有3個月4.8%或6個月4.3%的優惠利率，年終獎金輕鬆增值。

純網銀LINE Bank則推出1至12月期美元年利率4%優惠，不限新舊資金，100美元起可存，上限為10萬美元。

中信銀行即日起至2月14日推出「外幣新錢定存優利專案」，其中美元外幣定存專案，美元3萬元以上即可享有1個月期定存年利率5.2%、3個月期年利率5%、6個月期4.2%優惠，再搭配限時換匯優惠，協助客戶靈活布局資產。

渣打銀行即日起至3月31日起，推出「美元新資金階利定存」，單筆最低起存金額達美金10萬元，提供分階段利率遞增的6個月定存方案，第1至2個月年利率3.8%、第3至4個月年利率4.2%、第5至6個月年利率5%，各階段若需要動用資金也無解約打折，讓資金運用彈性又靈活。