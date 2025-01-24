行庫業者：還款能力比擔保品重要
各房貸大行目前均對未來房市保守看待，去年底國銀房貸逾放餘額74.5億元，為近兩年半來新高，連五個月走揚，月增3.6億元更是近五年單月最大，公股銀近期在授信時開始緊盯「借款人還款能力比擔保品重要」，因為最怕當市場反轉時客戶出現斷頭邊緣拉鋸的情形，會拉長處理時間。
央行打鈔房，房市量縮明顯，行庫高層指出，對房地產市場保守態度看待，且近期下達「借款人財資歷比擔保品重要」，就是先預防當市場真的反轉，部分借戶在斷頭邊緣與銀行拉鋸時，處理時間將拉長，可能會請求銀行先不要法拍，想自己找人賣，但此時已不容易賣得動。且經驗顯示，如果法拍市場第二、三拍都賣不好，實體市場也不會很好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言