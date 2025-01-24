行庫業者：還款能力比擔保品重要

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

房貸大行目前均對未來房市保守看待，去年底國銀房貸逾放餘額74.5億元，為近兩年半來新高，連五個月走揚，月增3.6億元更是近五年單月最大，公股銀近期在授信時開始緊盯「借款人還款能力比擔保品重要」，因為最怕當市場反轉時客戶出現斷頭邊緣拉鋸的情形，會拉長處理時間。

央行打鈔房，房市量縮明顯，行庫高層指出，對房地產市場保守態度看待，且近期下達「借款人財資歷比擔保品重要」，就是先預防當市場真的反轉，部分借戶在斷頭邊緣與銀行拉鋸時，處理時間將拉長，可能會請求銀行先不要法拍，想自己找人賣，但此時已不容易賣得動。且經驗顯示，如果法拍市場第二、三拍都賣不好，實體市場也不會很好。

房地產 房市 房貸

延伸閱讀

中國大陸推動房地產白名單近1年 核貸規模達25兆元

2024年五大銀行新增房貸寫三紀錄 原因大揭密

十銓業績 下半年增溫

房貸量、壞帳雙飆！銀行圈憂寬限期+升息兩大風險逼近

相關新聞

國銀去年12月外匯存款餘額9兆446億元、寫三個月低點 央行曝兩大原因

中央銀行23日公布，2024年12月國銀外匯存款餘額為9兆446億元，跌至三個月低點，月減617億元；央行經研處副處長曹...

金價處於歷史性高位 何時會突破3000美元？

處於歷史性高位的黃金價格的上漲速度出現了減速跡象。原因是隨著美國降息預期減弱，交易所交易基金（ETF）等的資金流入出現停滯。

國銀富豪財管業務創雙高 2024年管理規模衝破1.4兆元

據金管會2024年12月底統計，12家國銀管理富豪戶資產規模（AUM）攀升到1兆4,095億元，2024年全年大增5,5...

國銀富豪戶財管業務 一銀三連霸 中信第二

國銀富豪戶財管業務，第一銀行三連霸。據金管會2024年12月底以管理資產規模（AUM）排名，第一銀行AUM是2,281億...

國銀外匯存款餘額下滑

中央銀行昨（23）日公布，2024年12月國銀外匯存款餘額為9兆446億元，跌至三個月低點，月減617億元；央行經研處副...

行庫業者：還款能力比擔保品重要

各房貸大行目前均對未來房市保守看待，去年底國銀房貸逾放餘額74.5億元，為近兩年半來新高，連五個月走揚，月增3.6億元更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。