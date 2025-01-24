國銀外匯存款餘額下滑

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行。 聯合報系資料照
中央銀行。 聯合報系資料照

中央銀行昨（23）日公布，2024年12月國銀外匯存款餘額為9兆446億元，跌至三個月低點，月減617億元；央行經研處副處長曹體仁分析，主要原因有二，首先是進出口商外匯淨收支較前一個月減少，其次是非美貨幣貶幅較大。

據銀行統計，國人外匯存款裡超過八成為美元，其餘二成為歐元、澳幣、日圓、人民幣等其他外幣。

曹體仁指出，去年12月主要非美貨幣貶幅超前新台幣匯率，其中澳幣匯率重挫4.98%，日圓匯率貶值4.73%，歐元也下挫2.1%，新台幣匯率僅貶值0.99%；因外匯存款是以新台幣計算，這些非美貨幣大幅貶值，會導致外匯存款餘額減少。統計過去一年，外匯存款增加729億元，年增率僅0.81%。

央行統計顯示，2024年12月，外資匯入後暫時停泊閒置資金的外人新台幣存款餘額為1,458億元，單月大減340億元，為2003年9月以來的逾21年新低。過去一年，外人新台幣存款餘額累計大減500億元。

外匯 新台幣

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