國銀富豪戶財管業務 一銀三連霸 中信第二

國銀富豪戶財管業務，第一銀行三連霸。據金管會2024年12月底以管理資產規模（AUM）排名，第一銀行AUM是2,281億元續居冠，中信銀2,215億元次之，雙方從11月130億元的差距，大幅縮小到66億元，中信銀步步進逼。

若以AUM全年成長率來看，第一銀行AUM年增58%居前四大之首，合庫年增43%，中信與兆豐年增各約27%和28%。

金管會在22日宣布進駐「高雄資產專區」的高資產客戶財管行，將准試辦四大業務，包括國際金融、高資產、跨境金融服務、多元服務等，一家進駐業者坦言，這四大試辦業務，以民營銀行利基最大，是否能成為民營銀行扭轉劣勢關鍵，市場高度矚目。

大型民營銀行有星港財管分行，客戶、商品、資源可跨境雙向流動，商機大；相較海外無財管分行者，頂多只能將海外客戶轉介到高雄OBU開戶，但後續商品招攬、銷售就顯得很吃虧，甚至可能連OBU客群都難找。

這四項大試辦業務，一是國際金融業務（OBU），金管會將准許在高雄資產專區要設實體OBU者，可代理其OBU的境外客戶買海外債券、或是OBU以證券交易輔助人身分（證IB）並在券商開綜合帳戶，幫境外客戶透過券商下單買海外股票和ETF。

金管會也准許OBU與發行外幣基金、私募基金的投信業者簽「委任契約」取代目前「信託關係」，等於可以直接幫客戶投資外幣與私募基金，與現況最大差異是基金是客戶名下，客戶可隨時處分。