龍年匯市封關 估貶1.4元

龍年股市封關隔日，國內匯市昨（23）日獨開張，市場門可羅雀、交投冷清，新台幣匯率終場升值0.4分，收在32.77元，升值0.4分，總成交量萎縮至9.835億美元。匯銀主管指出，龍年匯市將於今天封關，以昨日收盤價推估，全年貶值約1.4元，貶幅約4.3%。

資料顯示，兔年匯市以31.358元封關、貶值3.16%，截至昨天為止，龍年以來累計貶值1.412元，貶幅為4.3%。

龍年股市前日亮眼封關，股價指數上漲225點，收在23,525點；匯市將於周五封關，少了股市交易力道，匯市昨天僅剩出口商的實質拋補，總成交量大舉萎縮、不到10億美元。

外匯交易員表示，台股封關後，匯市多為進出口商實質拋補，成交量明顯縮小；新台幣匯率昨天盤中最高32.731元、最低32.781元，高低波動幅度僅5分，最後以32.77元作收，小升0.4分。

外匯交易員表示，因不少交易員已提前放大假，預估匯市封關當天，總成交量還會再萎縮；匯市將於2月3日開紅盤，新台幣匯率表現，將受到農曆春節期間，美國總統川普相關發言、是否為關稅政策定調等變數影響。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.21%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中日圓匯率重貶0.36%最為弱勢，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率也下挫0.3%，人民幣與星元匯率則是分別貶值0.08%與0.1%，新台幣匯率小幅升值0.1%，已是「最強亞幣」。