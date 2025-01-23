快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

國銀去年12月外匯存款餘額9兆446億元、寫三個月低點 央行曝兩大原因

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行23日公布，2024年12月國銀外匯存款餘額為9兆446億元，跌至三個月低點，月減617億元；央行經研處副處長曹體仁分析，主要原因有二，首先是進出口商的外匯淨收支較前一個月減少，其次則是非美貨幣貶幅較大。據銀行統計，國人外匯存款裡，超過八成為美元，其餘二成為歐元、澳幣、日圓、人民幣等其他外幣。

曹體仁指出，去年12月主要非美貨幣貶幅超前新台幣匯率，其中，澳幣匯率重挫4.98%，日圓匯率貶值4.73%，歐元也下挫2.1%，新台幣匯率僅貶值0.99%；因外匯存款是以新台幣計算，這些非美貨幣大幅貶值，會導致外匯存款餘額減少。統計過去一年，外匯存款增加729億元，年增率僅0.81%。

央行統計顯示，2024年12月，外資匯入後暫時停泊閒置資金的外人新台幣存款餘額為1,458億元，單月大減340億元，為2003年9月以來的逾21年新低。

過去一年，外人新台幣存款餘額累計大減500億元。

對此，曹體仁解釋，主要有三項原因，第一，外資去年12月為買超台股，動用新台幣存款用為股款交割支付之用；其次，外資通常在年底會匯出資金，屬季節性因素；第三，美國總統川普上任，對於新總統上任後可能推出新政策，進而影響國際政經局勢，外資態度觀望。

央行指出，外資去年12月在集中市場買超約457億元，在店頭市場賣超230億，合計在上市櫃公司買超約227億元。

外匯 新台幣

延伸閱讀

農曆年前存款竟被盜 台南北門農會傳員工盜領客戶210萬

房貸量、壞帳雙飆！銀行圈憂寬限期+升息兩大風險逼近

國銀外幣放款增千億 寫八年高點

外幣放款去年狂增千億元寫8年新高 國銀迎2025年利好

相關新聞

海外旅遊、買年貨看過來 銀行祭高額信用卡回饋一次看

為迎接農曆春節前的購物旺季到來，銀行紛紛祭出信用卡新春回饋，凱基銀行23日推出新春系列信用卡優惠，包括旅遊與海外消費最高...

台股高檔震盪 去年12月證券劃撥存款餘額微幅上升

央行今天公布去年12月金融概況，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款月底餘額為新台幣3兆3400億元，月增179億...

春節連假將至 壽險業者：出發2小時前投保旅平險有保障

今年春節連假長達9天，許多人早早就安排好旅遊行程，國外旅遊在這幾年普遍受到國人歡迎，特別是日本、韓國旅遊，在春節連假這段...

中華開發跨境創新基金投資三家台日新創 總投資金額近500萬美元

凱基金控子公司中華開發資本旗下「中華開發跨境創新基金」（開發跨境創新基金） 去年8月成立至今，五個月內已投資三家日本及台...

兆豐銀行最新調查 這三種人最會臨時調高信用卡額度

兆豐銀行今天公布最新的統計結果顯示，通常會在半夜打來臨時調額的民眾，以下列三種人最多。第一名就是為了購物血拚，比率高達3...

過年ATM提款全攻略 提款限額、注意事項一次看

春節9天連假，民眾想去銀行自動櫃員機（ATM）領錢，得留意各家銀行提款限額。據財金公司統計，有19家、超過半數銀行存戶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。