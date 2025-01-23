國銀去年12月外匯存款餘額9兆446億元、寫三個月低點 央行曝兩大原因

中央銀行23日公布，2024年12月國銀外匯存款餘額為9兆446億元，跌至三個月低點，月減617億元；央行經研處副處長曹體仁分析，主要原因有二，首先是進出口商的外匯淨收支較前一個月減少，其次則是非美貨幣貶幅較大。據銀行統計，國人外匯存款裡，超過八成為美元，其餘二成為歐元、澳幣、日圓、人民幣等其他外幣。

曹體仁指出，去年12月主要非美貨幣貶幅超前新台幣匯率，其中，澳幣匯率重挫4.98%，日圓匯率貶值4.73%，歐元也下挫2.1%，新台幣匯率僅貶值0.99%；因外匯存款是以新台幣計算，這些非美貨幣大幅貶值，會導致外匯存款餘額減少。統計過去一年，外匯存款增加729億元，年增率僅0.81%。

央行統計顯示，2024年12月，外資匯入後暫時停泊閒置資金的外人新台幣存款餘額為1,458億元，單月大減340億元，為2003年9月以來的逾21年新低。

過去一年，外人新台幣存款餘額累計大減500億元。

對此，曹體仁解釋，主要有三項原因，第一，外資去年12月為買超台股，動用新台幣存款用為股款交割支付之用；其次，外資通常在年底會匯出資金，屬季節性因素；第三，美國總統川普上任，對於新總統上任後可能推出新政策，進而影響國際政經局勢，外資態度觀望。

央行指出，外資去年12月在集中市場買超約457億元，在店頭市場賣超230億，合計在上市櫃公司買超約227億元。