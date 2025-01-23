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安泰銀總經理張振芳退休 徐世偉接任

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

安泰銀（2849）於23日召開董事會通過高層人事案，安泰銀總經理張振芳申請退休，並自25日生效，將由徐世偉接任。相關人事案將報請主管機關核准後生效。

張振芳任職安泰銀長達33年，一路由基層儲備幹部做起，多所歷練，曾任安泰銀總稽核、授信長等重要職務，任內皆有卓越表現而獲董事會肯定，於2021年接任總經理，也是安泰銀第一位自身栽培養成的總經理。張振芳以紮實的銀行實務經驗，無比的熱忱和專業帶領團隊克服挑戰，創造一個又一個的里程碑，特別是基層出身的情感，照顧與提攜同仁更是深獲員工佳評。

此次申請退休，董事會表達不捨與祝福，於會後特別向張振芳對安泰銀的貢獻致意。安泰銀董事長俞宇琦在給同仁的信中也特別提到：「我要代表銀行向張總經理致上最高的敬意與感謝。一定有許多與他多年共事的同仁跟我一樣有滿滿的不捨．但是於私而言，我們滿懷祝福，為張總經理能夠迎來更多屬於自己與家人的時間，開展屬於他的全新篇章感到由衷高興。我相信，張總經理未來的生活將會像他的職業生涯一樣充滿熱情與精采。祝福張總經理退休後的生活更加美滿豐富。」

董事會同時也通過由徐世偉接任總經理。徐世偉曾任安泰銀財務長，現任安泰銀董事，在董事會中持續參與安泰銀經營策略之擬定，對銀行營運可無縫接軌。董事會同時也期勉徐世偉能帶領同仁達成年度目標、再創高峰。

安泰銀 退休

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