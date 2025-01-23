海外旅遊、買年貨看過來 銀行祭高額信用卡回饋一次看

為迎接農曆春節前的購物旺季到來，銀行紛紛祭出信用卡新春回饋，凱基銀行23日推出新春系列信用卡優惠，包括旅遊與海外消費最高享9,800元刷卡金；指定影音、外送、搭車滿額最高賺2%刷卡金；富邦卡則針對旅遊購物餐飲祭出最高8%回饋；台新銀、中信銀、玉山銀也推出新春刷卡活動，搶攻春節商機。

凱基銀行因應民眾過節多元需求，推出新春系列信用卡優惠，包括活動期間內於指定旅行社、訂房網、航空公司跨店刷卡累積消費，並完成官網登錄成功，最高回饋刷卡金4,700元、海外實體店面刷卡消費最高回饋刷卡金5,100元；即日起至3月31日前，只要在指定影音、外送平台刷凱基銀行信用卡，每月平均消費滿3,000元，並完成活動登錄，即可獲得最高2%的刷卡金回饋。

台新銀行針對民眾過年採買年貨推出刷卡優惠，包含大潤發聯名卡分期滿額最高送750元；在全聯以全支付綁定台新信用卡或PX Pay綁定台新卡，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點。太陽卡／玫瑰卡今年新增28個加碼通路，推出全新「好饗刷」切換方案，精選5大購票網站、9間國內知名飯店及10大樂園等通路納入，皆可享最高3.3%回饋。此外，針對日韓歐美不限實體旅遊或線上購物「海外刷」，不需切換即享最高3.3%回饋。

富邦旅遊神卡「J卡」到酷澎、淘寶、Amazon JP等指定網站消費享滿額最高5%回饋，在海外旅遊上更擴大日韓特店經營，並新增泰國回饋，只要持J卡在日韓泰當地實體通路消費，登錄即可享最高6%回饋，若是在指定藥妝店、遊樂園、百貨公司、免稅店及日本SUICA交通卡等精選通路消費，再享2%加碼，合計最高可獲得8%回饋，另外，3月底前在日韓泰實體通路刷J卡累積滿8萬元，登錄贈1,200元刷卡金。另外，即日起至2月28日期間，持momo卡在momo通路採買年貨，可享最高7%回饋。

中信銀行LINE Pay卡總發卡數已突破645萬張，為回饋廣大LINE Pay卡友，推出全新六大優惠，涵蓋日常餐飲、線上購物、美妝時尚、休閒運動、寵物用品及國內外交通旅遊，於指定通路使用LINE Pay卡消費最高可享LINE POINTS 16%點數回饋，且今年3月31日前，於日本、韓國、泰國及新加坡實體商店消費，中信銀行加碼最高5%點數回饋，韓國指定商店綁定LINE Pay行動支付，最高享LINE POINTS 30%點數回饋。

玉山銀行信用卡即日起至2月12日推出「迎新春享5%」刷卡活動，卡友持玉山信用卡於新光三越、遠東百貨、遠東SOGO百貨、超商超市、家飾家具、家電3C、餐飲五大通路消費滿額並登錄，最高享5%玉山e point回饋，讓卡友在採買年節禮品、除舊布新以及親友歡聚，皆能享有愉快的支付體驗。