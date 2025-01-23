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春節連假將至 壽險業者：出發2小時前投保旅平險有保障

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽提醒，出發2小時前別忘了投保旅行平安險，旅行有保障。圖／聯合報系資料照片
宏泰人壽提醒，出發2小時前別忘了投保旅行平安險，旅行有保障。圖／聯合報系資料照片

今年春節連假長達9天，許多人早早就安排好旅遊行程，國外旅遊在這幾年普遍受到國人歡迎，特別是日本、韓國旅遊，在春節連假這段期間更加熱門、搶手。宏泰人壽提醒，出發2小時前別忘了投保旅行平安險，旅行有保障。

宏泰人壽表示，春節連假長達9天，正是出國旅遊的好時機；出國旅遊最常遇到的突發狀況，通常是交通意外或是突發疾病，在國外不比國內就醫方便，醫療收費制度也有很大的差異，從新聞報導或是社群媒體文章，就經常看到在國外就醫後收到天價帳單的經驗分享，萬一口袋不夠深或是沒有保險，原本旅遊的美好回憶恐怕因此負債而變成恐怖夢魘。因此，投保旅行平安險是出國旅遊出發前不容省略的重要事項，萬一行程中有任何突發意外狀況，有保險加持就可以安心處理。

不論是在實體通路或是透過各家網路投保平台，投保旅行平安險的手續相較於其他保險更為簡便。如果距離出發前尚有充裕的時間，可直接洽詢固定配合的保險業務員協助辦理。在網路投保部分，只要在出發2小時前至網路投保平台完成個人資料、旅遊時間及地點等資料的輸入，試算金額並以信用卡付款完成即完成投保。

透過實體通路投保「宏泰人壽旅行平安保險（TA）」或是網路投保「宏泰人壽e起遨遊旅行平安保險（EITA）」，其保障範圍以旅途中發生意外狀況致使身故、失能等狀況為主，可額外再附加傷害醫療及海外突發疾病醫療保險，以進一步保障因意外傷害或突發疾病時就醫的狀況。

除了相關保險保障之外，投保旅行平安險也提供29項海外急難救助服務方便保戶在國外遇到突發意外狀況時，可由本人、家屬及代理人撥打至「24小時救援中心」尋求包含「醫療協助」、「旅遊協助」、「法律協助」及「加值服務」等協助。宏泰人壽也提醒，海外急難救助為無償性額外提供予保戶之加值服務，不屬於保險契約的一部份，服務如有異動都會在宏泰人壽官網公告，投保時可以先至官網相關頁面了解。

保險 宏泰人壽 連假

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