匯市交投冷清 新台幣小升0.4分收32.77元

台股龍年昨天封關，新台幣匯市今天相對冷清，主要只有進出口商進行實質拋補，新台幣兌美元今天收32.77元，升0.4分，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到9.835億美元。

台股昨天農曆龍年封關，終場指數上漲225.4點，收在23525.41點，表現亮麗。

外匯交易員表示，台股封關後，匯市多為進出口商實質拋補，成交量明顯縮小；新台幣兌美元今天開盤價為32.77元，最高32.731元、最低32.781元，最後收32.77元，小升0.4分。

外匯交易員表示，新台幣明天封關，預料成交量能還會再萎縮，後續適逢農曆春節假期，可能就要看美國總統川普相關發言，以及關稅政策是否有新論調而定。

根據央行晚間統計，美元指數走揚0.21%，亞洲貨幣升貶互見，越南盾升0.26%、新台幣小升0.01%、人民幣小貶0.08%、新加坡幣貶0.1%、韓元貶0.3%、日圓重貶0.36%。