台股高檔震盪 去年12月證券劃撥存款餘額微幅上升

央行今天公布去年12月金融概況，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款月底餘額為新台幣3兆3400億元，月增179億元，股票市場融資金額月底餘額為4442億元，創下2007年12月以來新高。央行官員表示，適逢台股高檔震盪，散戶心態相對觀望。

中央銀行今天公布最新金融情況，去年12月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.48%及0.46%。M1B年增率下降為4.00%，主要是活期儲蓄存款成長減緩；M2年增率上升為5.51%，主因定期存款與外匯存款年增率上升。

央行經研處副處長曹體仁表示，綜合幾個指標來看，證券劃撥存款餘額月底數為3兆3400億元，月增179億元，但以旬平均餘額來看為3兆3683億元，月減210億元，兩者呈現「一上一下」，可能是時間分布差異所致；股票市場融資月底餘額則為4442億元，來到2007年12月以來新高。

曹體仁解釋，目前因台股價格居高，加上高價股走升，帶動融資月底餘額相對偏高，不過，如果從融資股數來看，去年10月起呈現下滑，「不會過度解讀融資金額月底餘額」。

曹體仁說明，台股交易比重上，本國自然人占比從52.1%微幅上升到53%，但整體來看，去年10月起台股就在2萬3000點高檔震盪，散戶心態偏向觀望。

央行統計指出，外國人新台幣存款期底餘額為1458億元，創下2003年9月以來新低。

曹體仁表示，近幾個月外國人新台幣存款期底餘額大概落在1700億元到1900億元間，去年12月底下降推估有3個原因。一是外資去年12月買超，可能把新台幣存款拿來支應撥款交付，二是近年來年底比較有淨匯出等季節性現象，三是面臨國際政經局勢變化，加上適逢美國新任總統川普上任，外資動向相對觀望。