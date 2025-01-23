玉山證券美股複委託春節不打烊 有機會買美股飛矽谷

標普500指數在2024年漲幅達23.3%，2025年，華爾街投行普遍看好美股，預期標普500指數有望達到6,000至7,000點。玉山證券表示，春節年假期間，複委託網路交易服務不打烊，推出「e指買美股，一起飛矽谷」活動，最大獎可獲得舊金山商務艙來回機票，鼓勵投資人積極參與美股投資。

即日起至2025年4月30日止，每月交易滿3,000美元可獲得一張抽獎券，參與舊金山、北海道或峇里島商務艙單人來回機票抽獎，交易金額越高，中獎機率越大。每月前三名的成交王還可依序贏得舊金山、北海道、峇里島商務艙單人來回機票，而當月最快累積到500萬美元交易金額的手速王顧客也可直接獲獎北海道商務艙單人來回機票。

此外，對於2024年11月1日前尚未在玉山證券進行美股交易的顧客，只要每月交易滿三筆，即可額外獲得Line Point 500點好禮，2025年2月到2025年4月期間最多可累積獲得1,500點。美國股市向上的「華麗七雄」──蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、特斯拉、Meta和Alphabet等科技巨頭，無疑成為當前市場的焦點。這些企業專注於人工智慧、雲端運算及科技創新，預示著一個全新的經濟時代即將展開。

玉山證券積極推展數位金融服務，A+行動下單APP圖像視覺化設計，讓顧客輕鬆找出美股投資標的，掌握關鍵資訊，制定全球布局策略。無論是即時的市場走勢、個股追蹤，還是簡化的交易流程，所有功能均以使用者為中心，幫助投資人更加有效率地應對國際市場變化。