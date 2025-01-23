快訊

住蘇聯？川普「大清洗」各機關1類部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

頭城名店前車禍「砂石車連撞3車」現場畫面曝 議員座車慘被夾三明治

拚年輕人理財 將來銀行小資族客戶占比財管戶逾五成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
拚年輕人理財，將來銀行小資族客戶占比財管戶逾五成。圖/將來銀行提供
拚年輕人理財，將來銀行小資族客戶占比財管戶逾五成。圖/將來銀行提供

搶攻年終獎金商機，純網銀「將來銀行NEXT BANK」祭出「投資紅利雙享」優惠，至3月底前，加入將來銀行的財管會員，會員升等還可再享刷卡累積滿3000元，可得最高10％刷卡回饋。

舉例來說，小明年終獎金領到49萬元並透過將來銀行進行投資理財，這筆金額他部分放存款部分放基金進行投資，當月因市場上漲讓小明的投資帳戶當月平均資產規模增至50萬元，當月即升等成將來銀行財富管理鈦金級會員，除了買基金完全0手續費外，小明還可再得到將來銀行的信用卡刷卡最高10％回饋，等於是投資賺到錢、消費還有額外回饋。

對於目前推動財富管理業務的成果，將來銀行指出，已開立財管帳戶的客戶中，進行基金投資的實動小資族，已占全體實動客戶數逾5成。去年初開業起，每個月實動客戶數月平均成長率達雙位數以上。

將來銀行也分析，其純網銀財管客戶相較其他傳統銀行年輕，已逐漸影響年輕族群投入基金理財，至去年底，將來銀行信託戶的單筆投資平均金額約5.4萬元、定期定額投資平均金額約1萬元。

刷卡 將來銀行

延伸閱讀

【全開麥】農曆新年紅包該包多少？ 年輕人如何「包」出面子

「沖太白粉」年輕人覺得新奇！ 古早味甜點暖身又美味

救A股再出招！大陸6部委聯合推動中長期資金入市 明確五大類資金

先理債再理財！2025年終獎金放大術 股票如何配置：小資族千元就能入門投資

相關新聞

台股高檔震盪 去年12月證券劃撥存款餘額微幅上升

央行今天公布去年12月金融概況，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款月底餘額為新台幣3兆3400億元，月增179億...

春節連假將至 壽險業者：出發2小時前投保旅平險有保障

今年春節連假長達9天，許多人早早就安排好旅遊行程，國外旅遊在這幾年普遍受到國人歡迎，特別是日本、韓國旅遊，在春節連假這段...

中華開發跨境創新基金投資三家台日新創 總投資金額近500萬美元

凱基金控子公司中華開發資本旗下「中華開發跨境創新基金」（開發跨境創新基金） 去年8月成立至今，五個月內已投資三家日本及台...

兆豐銀行最新調查 這三種人最會臨時調高信用卡額度

兆豐銀行今天公布最新的統計結果顯示，通常會在半夜打來臨時調額的民眾，以下列三種人最多。第一名就是為了購物血拚，比率高達3...

過年ATM提款全攻略 提款限額、注意事項一次看

春節9天連假，民眾想去銀行自動櫃員機（ATM）領錢，得留意各家銀行提款限額。據財金公司統計，有19家、超過半數銀行存戶，...

Xsolla參加台北國際電玩展 大秀客製化支付解決方案

全球知名遊戲支付品牌Xsolla艾克索拉參加今年台北國際電玩展，為全球遊戲開發商提供最全面的一站式服務，並提出貼合市場需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。