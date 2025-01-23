拚年輕人理財 將來銀行小資族客戶占比財管戶逾五成

搶攻年終獎金商機，純網銀「將來銀行NEXT BANK」祭出「投資紅利雙享」優惠，至3月底前，加入將來銀行的財管會員，會員升等還可再享刷卡累積滿3000元，可得最高10％刷卡回饋。

舉例來說，小明年終獎金領到49萬元並透過將來銀行進行投資理財，這筆金額他部分放存款部分放基金進行投資，當月因市場上漲讓小明的投資帳戶當月平均資產規模增至50萬元，當月即升等成將來銀行財富管理鈦金級會員，除了買基金完全0手續費外，小明還可再得到將來銀行的信用卡刷卡最高10％回饋，等於是投資賺到錢、消費還有額外回饋。

對於目前推動財富管理業務的成果，將來銀行指出，已開立財管帳戶的客戶中，進行基金投資的實動小資族，已占全體實動客戶數逾5成。去年初開業起，每個月實動客戶數月平均成長率達雙位數以上。

將來銀行也分析，其純網銀財管客戶相較其他傳統銀行年輕，已逐漸影響年輕族群投入基金理財，至去年底，將來銀行信託戶的單筆投資平均金額約5.4萬元、定期定額投資平均金額約1萬元。