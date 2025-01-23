中華開發跨境創新基金投資三家台日新創 總投資金額近500萬美元

凱基金控子公司中華開發資本旗下「中華開發跨境創新基金」（開發跨境創新基金） 去年8月成立至今，五個月內已投資三家日本及台灣新創公司，總投資金額近500萬美元。基金首度投資的日本新創公司為日本無人機表演市占率第一的Redcliff, Inc，兩家台灣新創為犀動智能（Aiello）及翔評互動 （AlleyPin）。

開發跨境創新基金規模為7500萬至1億美元，為開發資本第一支跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日雙方政府基金 （國發基金與Cool Japan Fund）及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊等共同成立，投資主軸包括移動互聯網（Mobile commerce）、數位轉型（Digital transformation）、人工智慧/區塊鏈（AI/Blockchain）及生活產業（Life Style）等領域的台日新創。

中華開發資本總經理南怡君指出，開發資本致力於協助本土及台籍背景企業家、創業家「在地創生、展業八方」，2023年首先在東京成立創新加速器空間，提供台日新創業者落地相關服務及產業交流；2024年進一步成立開發跨境新基金，以打造台日新創共同市場為願景。基金在投資過程即特別重視投資戶海外拓展的潛力及基金如何提供協助，例如「Redcliff」核心事業為無人機表演之動畫內容企劃、製作及營運，開發跨境創新基金看好無人機作為新型態的媒體平台，將協助其進行海外拓展，第一站就是引介台灣合作夥伴。

其他兩家投資戶為台灣新創，其一為專精於AI自然語言模型，提供一站式旅宿SaaS管理平台的「犀動智能」，該公司已服務超過180家國際品牌飯店，並隨著疫後觀光市場復甦，在日本市場快速拓展，簽約房數超越2萬間，累計解決近500萬次房客需求與跨部門任務，支援中、日、英、泰、韓5種語言。「翔評互動」則以醫療診所為核心，2024年開始拓展日本市場，約一個季度內即拿下超過20家客戶，並逐步與當地四家EMR系統商完成技術整合，完善系統的在地化基礎。

開發創新基金總經理郭大經分析，上述兩家公司都在台灣有成功經驗而規劃向海外發展，開發跨境創新基金則同時提供資金及在地人脈網絡，為台日雙方找到關鍵合作夥伴。在開發資本的關係網絡串連下，開發跨境創新基金代表的是台灣在地資源與日本落地資源的結合，及台日雙方新創及大型企業進行產業創新與交流，打造嶄新的台日新創共同市場。