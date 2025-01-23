嚴防詐團賺年終 兆豐卡調額對高齡者採人工逐件審核

兆豐銀行今日指出，為了保護高齡者使用信用卡的安全，避免詐騙集團利用信用卡調高額度來得逞，特別將調額申請的審核流程增設年齡控管，高齡卡友若透過來電申請調整刷卡額度，不論是臨時調額或是永久調額，一律都會由人工逐一檢視審核，希望在第一線發揮攔阻戰力，幫助民眾避免個資被盜用、遭受信用卡詐騙等狀況，保障高齡客戶的用卡安全。

兆豐銀行指出，詐騙集團蠢蠢欲動佯裝親友拜年借錢，搶賺無良年終獎金。警政署統計，光是今年1月1日至13日遭詐金額就已累積高達46.5億元，相當於每天都有3億元的民眾血汗錢被騙走，其中多數更鎖定年長者，謊稱對方涉嫌不法，要求心急的被害人趕緊匯款或提供信用卡資料配合調查。

兆豐銀行表示，其實調整信用卡額度有分「永久」或是「臨時」調額兩種，若民眾覺得信用卡額度不敷使用、或有臨時額度的需求，都可以透過兆豐銀行官網中雲端櫃台線上或是來電申請，銀行也會依照卡友的信用紀錄審核，審核結果也會以簡訊、電子信箱或line通知，卡友只要接獲生效通知就可立即使用。

但兆豐銀行也提醒，若是使用臨時額度所刷付的金額需一次繳清，無法使用分期付款，也不能預借現金，提醒有需要的民眾再申請調高額度的時候，還是要注意之後還款的能力。