兆豐銀行最新調查 這三種人最會臨時調高信用卡額度

兆豐銀行今天公布最新的統計結果顯示，通常會在半夜打來臨時調額的民眾，以下列三種人最多。第一名就是為了購物血拚，比率高達31%，大部分是為了在歐洲購買精品，因為時差的關係才會在台灣深夜來電。

其次則是旅遊類臨調，比率占28%，主要使用在機票或是旅遊行程的花費項目；第三名則是醫療類，占比為26%。

以兆豐銀行為例，目前三更半夜來電單筆調額最高紀錄為400萬元，主因是為刷付精品名錶，可見金字塔頂端族群的財力雄厚，血拚實力驚人。

兆豐銀行也提醒民眾，春節期間通常民眾會有採購大額禮品，或是出國旅遊刷付大筆金額的需求，最好放假前營業日提早來向銀行申請調額，若申請臨時大額調整時，銀行會先確認該客戶的信用往來紀錄是否正常，若是沒有欠款、本身又是存戶，像這種高忠誠度客戶，就比較容易通過大額臨調審核。

不過，兆豐銀行強調，實際還是會依客戶信用狀況給予合理的信用卡額度，建議有要刷付大筆金額者都可以事先來電申請，減少等候時間。