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凱基證券寒冬送暖 連13年幫助弱勢家庭過好年

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券積極落實永續金融理念，捐贈設立的凱基慈善基金會長期關懷弱勢與維護偏鄉兒童權利，提供突遭變故學生家庭或個人即時性急難救助，連13年共協助600多個家庭，幫助他們度過短期難關。

新春將至，凱基慈善基金會親赴受助家庭致贈慰問金，在寒冬中為弱勢族群傳遞來自企業社會的溫暖，祝福他們新的一年平安幸福。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，急難救助為基金會主要援助的重點項目，是以「救急」為目的，協助突逢變故的家庭短期內能維持生活正常運作，同時透過每年的寒冬送暖活動，建立長期關懷系統，實地探訪接受急難救助的家庭，了解孩子及家庭改善情形與後續是否仍需更多協助，讓他們生活穩定，關懷不中斷。

凱基慈善基金會協助的弱勢家庭多為單親或隔代教養，因雙親罹病造成家中經濟支柱無法負擔者也不在少數，背後都有令人鼻酸的故事，例如台東的小庭父親離世後，原由單親媽媽打零工扶養外公與小庭兩姊妹，卻又因需照顧敗血症的外公難以外出工作，生活陷困境。

此外，雲林的小君一家五口，爸爸務農時暈倒頭部重創被判定為植物人，經濟重擔頓時全落在新住民媽媽身上，生活急需補助；南投學童小如，則因媽媽罹患乳癌無法獨力扶養家中三姊妹，暫時依靠的舅舅卻又因車禍無法工作，家庭經濟陷入困頓。凱基慈善基金會啟動急難救助，再致贈年節慰問金，向弱勢家庭們傳遞社會的溫暖。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，長期回饋社會，13年來已投入近5,000萬元急難救助金，協助突遭變故的家庭度過短期難關，重拾正常生活，同時補助偏鄉且經濟匱乏的雙重弱勢生營養早餐，照護孩童健康，以實際行動發揮與弱勢共好目標，積極落實社會關懷，為社會永續發展貢獻心力。

偏鄉 凱基證 弱勢家庭

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