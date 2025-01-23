元大證券過年不打烊 推美股手續費優惠活動搶市

農曆新年將至，雖然台股於連假期間休市，但美股正常交易，元大證券表示，透過旗下投資先生APP電子下單，投資人可在假期內進行交易，不受時差與假期影響，即時把握市場動態，搶占投資先機。

同時，為鼓勵投資人善用紅包、獎金進行理財，元大證券特別祭出「美股手續費優惠活動」，活動期間內透過電子下單交易美股，享有限時手續費率優惠，降低投資門檻，投資人能夠更輕鬆地進行美股布局，讓紅包獎金發揮最大效益。

元大證券強調，美股市場擁有許多高成長性的企業，透過穩健的長期投資策略及複利效應，能有效提升資產價值。

對於年輕族群而言，將紅包或年終獎金投入市場，從小培養理財觀念，有助於建立穩固的財富管理基礎。元大證券提供多元投資工具與全球市場布局機會，協助投資人靈活掌握市場脈動，實現財富增值目標，成為您投資理財好夥伴。