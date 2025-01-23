國泰金融服務不打烊 網路投保或 CUBE APP 24小時安心使用

金蛇迎春，新春期間國泰金（2882）服務不打烊，國泰金控旗下子公司做好萬全準備提供客戶24小時服務，虛實整合全面滿足客戶需求，陪伴客戶安心過好年，共創美好來年。

國泰人壽（5846）表示，春節期間網路投保24小時不打烊，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險及年金險等一應俱全，滿足保戶的多樣化保障需求；保戶可多加利用24小時的客服專線，如撥打市話免付費專線（0800-036-599），或透過手機撥打（02）2162-6201，即由專人服務諮詢；保戶亦可進入官網，或登入國泰人壽APP，使用24小時都可撥打的「網路電話」與真人客服聯繫。春節期間若安排出國旅行，別忘規劃旅平險，國泰人壽於桃園機場第一、二航廈及松山機場第一航廈，提供全年無休的「旅行平安險+不便險」投保服務。

國泰世華（5835）銀行表示，CUBE APP及CUBE網銀24小時全天候服務，客戶於春節期間可安心使用安全便利的數位金融服務，提醒開啟CUBE APP推播不漏接每個交易通知，並啟用登入兩步驟驗證服務以強化帳戶安全。因1月23日、1月24日台股提前休市，由國泰世華銀行銷售之國內基金，此二日之申購、贖回或轉換交易，其淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理；境外基金此二日仍正常交易。不論是國內、境外基金，1月25日至2月2日春節連續假期期間所有交易（含定期（不）定額扣款申購）都將順延至2月3日恢復交易。農曆春節期間，民眾若有使用現金需求，國泰世華銀行全台165家分行所設24小時自動化服務區、臺北捷運沿線、超商等自動化服務設備皆可辦理存提款等業務，亦可使用CUBE APP進行帳務查詢或轉帳服務。

國泰產險（2877）表示，網路投保24小時不打烊，保戶可以輕鬆快速完成線上投保，並提醒民眾年節期間若有旅遊計畫，可提前完成線上投保旅綜險，安心享受年節旅程；客戶如提早於出發前三天提出網路投保申請，還可選擇「早鳥豪華型」，獲得更完整保障。年節期間，若客戶想查詢保單內容、續保繳費、或遇道路救援需求時，可至國泰產險官網，線上即可輕鬆搞定。假期間若急需車輛救援服務，可透過「國泰產險智能助理阿發」辦理，客戶只要輸入車牌號碼、行動電話、姓名三項資料，便能立即發送服務需求；接著請客戶保持電話暢通，服務人員會在5至10分鐘內回電，協助安排拖吊、代送油、加水、更換備用輪胎等救援處理，更可線上掌握查詢救援進度。民眾可加入國泰產險LINE官方帳號，緊急時可方便找到國泰產險服務管道與內容。

國泰證券提醒投資人，金蛇年即將到來，台股、期貨及選擇權最後交易日為1月22日，封關後台股將進入長達11天休市，需留意融資（券）現金償還申請及最後交割日，做好帳務的妥善安排。台股辦理融資（券）現償申請、信用追繳、及所有集保作業截止時間為1月23日下午3點，款券交割日則於1月24日上午10點截止。台股定期定額方面，選擇在 1月23日至2月2日扣款均有受理，統一於2月3日股市開紅盤日進行扣款及買進。期貨及選擇權方面，出金申請將於1月23日下午3點截止，僅提供期貨電子平台保證金互轉服務，1月24日到2月2日台灣期交所全部商品皆停止交易，國外期交所則正常服務。複委託方面，過年期間美股與小額債券（電子交易）皆為正常服務，港股部分僅交易至1月28日中午12點10分，2月3日恢復交易。

國泰投信表示，在農曆春節台股休市期間，智能助理「阿發」全年不打烊，投資人可透過國泰投信智能助理「阿發」點選「我的投資」，或下載國泰投信APP隨時查詢基金投資情形，休市期間基金申購或贖回將於上班日後進行扣款及買進。國泰投信提醒投資人，ETF交易日同台股，最後交易日為1月22日，款項交割日為1月24日，各檔共同基金春節前的交易日請參考官網公告內容。