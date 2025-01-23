快訊

地牛再翻身！台南南化規模4.1地震 10縣市有感「最大震度4級」

鈕承澤假釋成功出監！戴墨鏡直奔北檢報到 見媒體第一反應曝光

中居正廣醜聞曝光日富士電視台暗黑內幕 「性朝貢」行程表標公務活動

千呼萬喚 三井「南港LaLaport」3月20日開幕

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
南港LaLaport 3月20日開幕。圖／三井不動產集團提供
南港LaLaport 3月20日開幕。圖／三井不動產集團提供

三井不動產集團坐落於台北市南港的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport終於拿到執照，宣布將於3月20日開幕營運。三井表示，期望藉由進駐本案後能夠帶動南港周邊更大的經濟效益與繁榮發展，同時創造更多的就業機會。

南港LaLaport為三井與台灣人壽簽訂南港C3地上權開發案內商場營運租賃契約，承租部分地下一樓至地上六樓作為LaLaport的營運據點。

三井表示，台灣首座大型區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport已於2023年5月於台中開幕，集團目前在台灣的商業投資事業涵蓋北部、中部、南部，分別各有三座Mitsui Shopping Park LaLaport，以及三座MITSUI OUTLET PARK據點。

三井指出，南港LaLaport位處於台北市南港軟體經貿園區，鄰近台北市重要的兩條都會交通網絡「捷運板南線」「捷運文湖線」雙線匯集，與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的「南港站」也僅有一站的距離，交通的便利性帶動周邊商務以及居住人口逐年成長。

三井也說，緊鄰的南港展覽館為目前全台最大的會展中心，每年舉辦超過數十場的各產業展覽與發表會，展覽期間單日可達約2~17萬左右人流，附近並有音樂文化創作中心、亞洲第一的軟體產業園區、中國信託金融園區等，每日約有數萬名國內外商務人士在此進出。近年南港周邊更是住宅案興起，目前位於本設施約3公里商圈約有60萬人口、5公里商圈更聚集約100萬的居住人口，包含辦公大樓、飯店等開發案也陸續進駐南港。

三井也說，未來南港LaLaport將與周邊建物，包含南港展覽館、捷運機廠、中國信託金融園區、鄰近的開發案等以連通空橋串聯，提升各個建物間的使用者能夠更加便利地互相往返其中。

中國信託 捷運 軟體

延伸閱讀

輝達海外總部落腳南港？商仲分析傳言地點拋另類想法

高鐵春節增自由座 爆量啟動台鐵、國道客運聯合疏運

「房客會比部落人多」 台東卑南鄉抗議綠野仙蹤開發案

謝國樑證實基隆爭取輝達落腳 西碼頭4公頃地大比南港好

相關新聞

千呼萬喚 三井「南港LaLaport」3月20日開幕

三井不動產集團坐落於台北市南港的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport終於拿到執照，宣布將於3...

北中南年貨大街拚場 北市最貴年貨大街每坪破百萬、這區飆漲逾九成居冠

據實價登錄資料，北中南三都六大年貨大街周邊房價中，若以房價增幅，以高雄市左營眷村年貨大街漲勢最高，僅歷經3年漲勢即達92...

轉廢為能！欣達環工臺南城西垃圾焚化廠汽鼓到位 年處理量近30萬噸

欣陸投控（3703）旗下欣達環工公司完成「臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」汽鼓安裝；欣達環工執行長周黎明表示，...

北市22路段連10年入榜房市熱區 這路漲最凶

台北市政府地政局今天發布熱門房市路段調查，經統計連續10年進榜前40名超夯中古屋交易路段共有22個。觀察交易價量變化，2...

中鋼工會理事長陳春生 對內對外爭取中鋼人最大權益

中鋼（2002）企業工會理事長陳春生從事工會會務27年，建立崇隆聲望，不但勞工擁戴，連資方也倚重；陳春生長年維護中鋼集團...

北台灣小宅風繼續吹 去年11坪套房一坪竟賣出171.8萬

住展雜誌據實價揭露，統計北北桃竹2024年推出15坪以下套房產品，單價創下該縣市新高的分別為台北市信義區「緻信義」頂樓戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。