過年ATM提款全攻略 提款限額、注意事項一次看

春節9天連假，民眾想去銀行自動櫃員機（ATM）領錢，得留意各家銀行提款限額。據財金公司統計，有19家、超過半數銀行存戶，每人每天可領15~20萬元，等於民眾9天過年最多可領135~180萬元過好年。

其中以渣打銀、和王道銀存戶，每天可領20萬最多，每天可領15萬元者則有17家銀行，每天可領12萬元有8家，每天領10萬元有9家，僅瑞興銀一家存戶每天僅能領9萬元最少。

2025年農曆春節連續九天假期，從1月25日開始到2月2日止，財金公司也提醒民眾，春節9天使用ATM有五大注意事項，一、避開尖峰時段使用ATM提領現金。

依據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前一營業日(1月24日)、小年夜(1月27日)及除夕(1月28日)的早上11點到下午兩點，及下午五點到晚上七點這二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

二、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制，包括每日提款、非約定轉帳的限額，及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等。

根據財金公司統計，王道銀與渣打銀這兩家存戶，每天可領20萬元最多。

每天可以領15萬元者：有郵局、台銀、合庫、彰銀、台北富邦、國泰世華銀、上海商銀、元大銀、玉山銀、滙豐（台灣）銀、華泰銀、台新、台中、京城、高雄銀、遠銀、凱基銀等17家銀行的存戶。

其他如土銀、中國信託、兆豐銀、新光銀、陽信銀、安泰銀、永豐銀、三信銀8家銀行存戶，每天可以領12萬元。

每天只能從ATM領10萬元者，則包括第一、華南銀、台企銀、星展銀、板信、聯邦、將來銀、連線銀、樂天商銀等9家，若是這10家銀行存戶過年想多包一點紅包，得提前備妥現金。

轉帳部分，據財金公司統計，本國銀行透過實體ATM做非約定帳戶轉帳，單筆都限3萬元，其中國泰世華銀轉入的非約定帳號是自家銀行的本人帳戶，可放寬到10萬元，兆豐銀則提供客戶在兆豐銀網路ATM可調整為10萬。

華南銀、北富銀、中信銀、板信銀、聯邦銀等透過個人網銀、或透過數位帳戶、又或是透過網銀並綁定設備認證者，做非約定轉帳單筆限額是5萬元。

另外三家純網銀，將來銀行、連線商銀（LINE Bank）和樂天商銀存戶，若是持有第一類認證的數位帳戶者，非約定轉帳單筆限額也是5萬元。

三、保留交易明細。財金公司也說，春節期間民眾若使用ATM發生扣款未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

四、ATM緊急聯絡電話。民眾若遇ATM異常狀況，可撥打裝設ATM的金融機構反映，ATM上都設有或張貼緊急聯絡電話。

五、防詐騙。ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、也無法取消扣款等，財金公司呼籲民眾勿依他人指示操作ATM，若有懷疑可洽165反詐騙諮詢專線。