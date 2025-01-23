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假帳號、官網滿天飛 國泰教三招辨真偽釣魚不上勾

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

年關將近，許多人開心領年終等過年，而詐騙集團也積極搶賺「年終獎金」，手法更是推陳出新，從刑事局「打詐儀錶板」揭曉前5大詐騙手法，常透過山寨版的官方網站、社群媒體、郵件等方式，運用話術誘騙民眾上當。國泰金（2882）提醒，民眾如遇可疑訊息請謹慎查證，可採取辨別「真假郵件、官方網站、官方社群」三步驟因應，當發現難以辨別時，務必要向「官方客服專線」查證外，或直接手機或市話撥打「165反詐騙專線」查證，以維自身財產安全，避免落入詐騙圈套。

隨著網路科技發達，詐騙手法也不斷推陳出新，據刑事局「打詐儀錶板」 數據顯示，截至2025年1月12日，詐騙手法前5名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、假交友（徵婚詐財）詐騙等，進一步分析其樣態，通常詐騙集團會在社群媒體刊登假投資廣告或發布假的免費抽獎活動，或是在假投資平台註冊與儲值等方式，誘使民眾填寫個人資料，因此民眾在輸入個人機敏訊息之前，務必先辨別真假郵件、官方網站、官方社群，判別正確網址，錯一字都不行，遇到可疑訊息更要小心查證，並謹慎保管個人資訊，避免詐騙找上門。

國泰世華銀行表示，詐騙集團常用手法多以偽冒銀行名義來發送釣魚郵件、訊息（含簡訊及通訊軟體），誘使客戶點擊來歷不明的連結或下載安裝APP，藉此達到詐騙目的。因此當民眾收到來歷不明之郵件或訊息，提醒需謹慎判斷信件內的連結是否為官方網址、郵件是否有加入數位簽章，且因應不同通訊軟體而有不同識別方式，以較常見的Gmail為例，使用Web/iOS版本開啟信件，寄件者下方有「綠勾勾」圖案，才是通過Gmail驗證官方郵件；若是Andriod版，則可查看附件是否含有「smime.p7s」，該簽章可用來識別郵件發送者為國泰世華銀行，確保郵件內容未遭偽冒及竄改，民眾可透過官方網站之「詐騙預防」專區查看或是撥打客服專線進行查證。

國泰人壽積極建構全方位的詐騙防護網，致力保護客戶資產安全，除辨識官方網站、社群媒體外，2024年9月導入專屬簡訊簡碼「68168」，將有關保費交付及重要權益之簡訊通知，如繳費通知、保單權益變更、客戶權益提醒等，幫助保戶快速判斷來源，安心點擊通知簡訊，避免誤觸風險。另針對高齡族群，國壽更貼心地為網路交易進行電話確認，截至2024年11月底，已完成近11,000通電訪，為客戶築起安全防護牆。

國泰產險表示，金融詐騙的關鍵挑戰之一，就是真假難辨的詐騙訊息，為了有效防範此類型的詐騙，國泰產險採用LINE PNP通知型訊息，並結合LINE官方的認證機制，讓保戶只需識別綠色盾牌，即可確保該訊息來自企業官方，進一步提升防詐識別的可靠性與安全性，因此提醒民眾遇到來路不明的簡訊、email及優惠廣告，訊息中連結請小心查證後再點擊。

國泰證券結合資安技術，導入「RSA 偽冒網站偵測與關閉服務」及「數位安全守門員系統」，偵測並攔阻釣魚網站與異常登入行為，更以「外部機敏情資蒐集」機制提醒客戶變更密碼及留意機敏資料使用，避免遭偽冒與盜用風險，截至2024年12月，偵獲偽冒網站、社群、APP及廣告共90筆，查獲暗網情資340戶。另提供民眾三招防詐策略，守護自身財產安全。第一招，拆解詐騙常見手法：提醒民眾不要隨意相信聳動言語，並小心套、養、殺的釣魚詐騙手段。第二招，辨別真偽官方網址與商標：提醒民眾隨時保持警戒心，仔細核對國泰證券官網網址，切勿點選來路不明的連結，並認明國泰證券的商標及名稱。第三招，三不、三要、免受騙：向民眾大力宣導莫聽信來源不明的資訊，不加入陌生的投資群組，更不使用保證獲利的APP投資平台。

國泰投信面對日益猖獗的數位詐騙形式，針對官方網站、社群及簡訊中皆有設計反詐措施，包括每營業日主動搜尋假粉專、假廣告並主動通報法遵、資訊部門，以通報相關單位（如公會、165）；此外，公司官方網站及網路交易平台都有防詐提醒與說明，或是透過社群平台對外發布貼文時，在每則產品貼文留言處加註防詐騙宣導，積極提升客戶防詐意識。另客服單位在致電關懷弱勢高齡客戶時，也會貼心提醒留意交易風險、市場波動及詐騙事件，避免高齡族群上當受騙，民眾如遇相關情事可隨時撥打客服專線確認。

國泰世華 社群媒體 詐騙集團

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