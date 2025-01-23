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Xsolla參加台北國際電玩展 大秀客製化支付解決方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
Xsolla艾克索拉大中華區總經理陳京波親臨展會現場。攝影/陳昱翔
Xsolla艾克索拉大中華區總經理陳京波親臨展會現場。攝影/陳昱翔

全球知名遊戲支付品牌Xsolla艾克索拉參加今年台北國際電玩展，為全球遊戲開發商提供最全面的一站式服務，並提出貼合市場需求的最佳解決方案，同時與台灣支付商密切合作，藉此優化對行動支付和替代支付的支援，提升跨境交易的順暢度，利用過往全球各類型的合作經驗，協助開發商進入國際市場。

Xsolla高級副總裁暨大中華區總經理陳京波指出，公司目前已與台灣多家知名遊戲工作室合作，包含網銀國際、GASH、mycard、all9fun等，Xsolla積極針對台灣開發商量身定製全新功能，也會不定時舉辦相關的研討會及講座沙龍，將過往的成功經驗分享給所有台灣開發者及發行商，讓大家更加認識Xsolla，致力成為台灣遊戲行業最值得信賴的合作夥伴。

給台灣遊戲開發者最完整的支付方案 創造玩家與開發商的雙贏局面

陳京波表示，「台灣獨立遊戲開發市場還有成長空間，Xsolla可以協助小型開發團隊處理發行及稅務問題，提高約20%的收益」。2024年起，Xsolla已落地台灣並建立了台灣專屬的全方位專業服務團隊，不僅為台灣遊戲市場客製化了許多相關的培訓課程及交流會，更與多數台灣協會和大學深度合作，透過相關實操和諮詢服務，建立雙方信任，並強調Xsolla可為台灣遊戲開發者帶來的解決方案及價值。

此外，Xsolla也和台灣在地的支付商達成合作，除了電子錢包之外，更包含了台灣普及度最高的便利商店相關行動支付，大大改善了台灣玩家的支付流程跟體驗。此外，因應詐騙手段猖狂的狀況，Xsolla也提供相關反欺詐系統規劃，確保交易的安全性和透明度，讓玩家用的安心，玩得開心。

WEB SHOP大幅度提升玩家購買轉換率達40% 同時提升玩家留存率及覆購率

WEB SHOP最重要的目的是為開發商新增收入，開發商可將此平台當作遊戲的拓展組織來經營。以「節省平台抽成支出」及「日常運營」兩大面向提高收益。透過WEB SHOP付費時，合作夥伴可比一般平台節省約17~23%，且內含多種促銷及玩家忠誠度計畫等，皆可依照開發者需求進行客製化，創造更多收入，現有玩家用戶的變現率、留存率與互動率等將會有明顯提升。

據悉，透過WEB SHOP，營收占比可達30%-40%、新增收入提高超過11%、購買轉化率也高達40%，複購率更是超過60%等，WEB SHOP也具有強大的社群裂變功能通過玩家之間相互邀請的方式，吸引新用戶加入，透過優惠活動或獎勵機制，提高用戶的留存率及覆購率，利用「在APP裡玩遊戲，在Web上買道具」的模式，為發行商及玩家創造雙贏。

Xsolla不僅協助開發商簡化了遊戲跨平台發行流程，更可依照不同需求提供客製化解決方案。以「變現」、「發行」和「支付解決方案」三大核心支柱為基礎，結合700種以上的支付方式及20種語言支援，讓玩家能以自己的習慣偏好完成交易。不僅如此，Xsolla也可協助處理不同地區的稅務及貨幣等複雜問題，讓遊戲開發商可無痛不同的國家市場並獲得更高收益。

行動支付 電玩展

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