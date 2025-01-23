土銀 ATM 升級 增跨行無卡提款掃碼及視障語音存款功能

為打造金融友善環境，土地銀行ATM自去年12月24日起再新增「跨行無卡提款QR-Code掃碼」及「視障語音存款」兩項功能，讓跨行客戶及弱勢族群享受更加便利的金融服務。

土銀近一年已陸續提升UI/UX介面使用語言、智能客服體驗、OTP推播驗證、跨行無卡提款QR-Code掃碼及視障語音存款等功能，堪稱全方位升級。目前該行ATM因應移工與觀光需求設置日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等多國語言操作畫面，另強化土地銀行智能客服QR-Code及推播OTP驗證服務，當客戶操作土銀ATM碰到問題，可隨時以手機掃瞄線上智能客服QR-Code獲得協助，還能運用ATM申請推播OTP驗證，讓客戶快速完成認證，使用金融服務更順暢。

此外，本次土銀ATM再增加跨行無卡提款QR-Code掃碼及視障語音存款功能，當客戶於ATM提款時依序選擇無卡提款、掃碼QR-Code後，即可在2分鐘內掃碼並輸入無卡提款密碼，快速完成交易，節省客戶手動輸入金融機構代號、提款序號及提款金額之時間。而視障朋友亦可在土地銀行視障語音ATM機臺（具存款功能者）選擇語音存款並放入款項，輕鬆完成存款手續。

金管會依循國際標準訂定「我國普惠金融衡量指標」，從金融服務可及性、使用性及品質等面向設置具體標準，其中，金融友善服務的無障礙ATM比率、多國語言ATM比率、推動雙語示範分行，以及金融服務品質的公平待客、糾紛解決機制皆是衡量指標。

在響應金管會政策、服務不同族群及國籍客戶之需求下，土地銀行目前已有6成以上分行轉型為雙語（中、英語）分行，皆包含中英文書表約據、中英文告示牌、人員雙語服務等措施，且預計於2027年底前達成全國據點轉型為雙語分行之目標，建構多元友善的金融服務。

土銀秉持友善金融願景及公平待客精神，透過流程系統化、契約內容精簡化、跨業結盟多角化及業務人員專責化，並持續增設無障礙服務櫃檯、無障礙ATM、視障語音、手語翻譯、身心障礙客戶跨行提款手續費減免、關懷提問及防詐、友善版定型化契約、妥適作業流程管理措施，保護弱勢客戶金融服務權益，免受詐騙及金融剝削。