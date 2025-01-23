搶年終獎金商機 銀行推美元、新台幣優利專案大車拚

下周就是農曆春節，企業都已發完年終獎金，銀行業者也上演搶錢大作戰，大舉推出美元與新台幣、澳幣等多幣別的優利大車拚。市場上至少超過10家銀行推出優利專案，搶在一年伊始來爭取新客戶，或固樁舊客戶。這些專案，有些則走財管大戶路線，有些的優利專案則是走較親民的小資風。

綜觀各家的優利存款專案，其中元大銀行宣布從1月2號到3月底推出美元定存優利專案，存期3個月，最高用年利率4.8%計息，最低的起存金額是美元1000元起，主打元大銀行的「個人戶」，不包括法人戶，這次是採取專案額度額滿截止。

台北富邦銀行宣布推出美元定存最高5.25%的優惠利率，還有台幣定存最高1.73%的優惠利率，對此富邦銀行指出，已同時推出了美元跟澳幣的優利定存方案，只要在2月14號之前臨櫃或者是透過行動銀行，用新資金或者是換匯資金來承作定存，最高用美元年利率5.25%，和澳幣年利率7%的優惠利率來計息。除此之外富邦銀行也推出從1月21日到2月27日的新台幣優利定存，只要臨櫃用新資金承作50萬元以上的6個月定存就可以享用1.73%的優惠年利率。

台新銀行則喊出外幣定存最高8%的優利專案。台新銀行表示，台新的優利存款將和台新richart數位帳戶來連結，外幣定存利率最高8%，而新台幣的優利子帳戶活儲最高3.5%，優利活儲額度在10萬元以內，此外也有限時限量的8%年率計息的14天期美元定存，或者是一個月5.2%的美元新資金定存專案。

華南銀行的美元優利專案則是截至1月24號為止，同樣不用搭配任何的產品就有一個月期年利率4.25%，或者是3個月期年利率4.35%的優惠利率。而另外一方面，美元定期存款如果單筆承作定存3000美元以上未滿3萬美元，將有3個月期的年利率3.8%，或者是6個月期的年利率3.7%。

此外，如果單筆承作定存3萬美元以上，也會有3個月期的年利率3.9%或是6個月期的年利率3.8%優惠利率，優惠的期間一直到2月8號為止。除了美元定存之外，華南銀行也有推澳幣定存，如果以新台幣結購澳幣單筆定存3000澳幣以上就有3個月的3.6%年利率或是6個月期的3.45%年利率來計息，優惠期間到3月底為止。

第一銀行則是推出美元定存的優惠方案，每天都會有所謂的「驚喜利率」，亦即每天都有不同的行情公布，目前的利率水準在4.2%左右，美元1000元以上、存期100天就可以用4.2%左右的優惠利率。

王道銀行也宣布推出新戶的高利存款優惠，而且和台新銀行一樣，和其數位帳戶聯結，從1月3號到3月底為止，首次開立王道銀行存款帳戶的新戶將可以享有存期2個月的新台幣階梯高利活儲優惠，計息的方式為帳戶餘額5萬元以內有年利率10%、5萬到20萬用年利率2.1%、另外超過20萬以上的資金會用活儲牌告利率來計息，此外這些新客戶在成功開戶之後，一直到今年的4月底為止還可以有一個月期的美元定存年利率10%的優惠利率，單筆起存的金額為美金1000元，最高的上限為美元1萬元每人限存一筆。

主打新戶開戶的還有彰化銀行。彰化銀行也指出推出10萬元以內的活儲利率最高3%的優惠存期，從開戶次月起2個月，該專案一直到今年底為止，倘若是美元存款的話，那麼美元存款1000元以上也可以有優惠利率計息。

滙豐銀行宣布從1月1日起到3月31日為止，推出數位帳戶的新台幣活存活動，活存年利率最高用4%來計息，不過有理財門檻的限制，必須是卓越理財或者是運籌理財這兩種財富管理的客戶級別，活存的金額必須都要在30萬以上，最高可以用100萬利率分成4%跟2.4%這兩種等級。