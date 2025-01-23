銀行將准發「穩定幣」

金管會今年6月將提出虛擬資產（VASP）專法草案，最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」，金管會主委彭金隆昨（22）日說，未來投資人在交易虛擬資產時會有一個「入口」，這個入口就是由穩定幣做為法幣（指新台幣）和虛擬貨幣的橋梁，方便投資人在虛擬資產市場交易。

「穩定幣」是虛擬資產的一種延伸產品，價值通常與某種穩定資產掛鉤，例如1枚穩定幣價值等同1美元或1新台幣。

「穩定幣」有兩大效益，一、數位世界中的「避風港」。當比特幣價格劇烈波動時，可將比特幣換成穩定幣，避免因市場下跌蒙受損失；當想再次投資時，穩定幣也可方便轉成比特幣，二、穩定幣交易速度快且成本低，適合跨境投資。

銀行局長莊琇媛坦言，目前市面流通的USDC（美元穩定幣）、USDT（泰達幣）等穩定幣並非由主管機關核准，而是由業者自行宣稱以美元資產做擔保，未來修法後，所有在台發行穩定幣都需經過金管會核准，包括發行者資格、準備金提撥等。

至於穩定幣是否會跨出「虛擬」走入「實體」經濟，莊琇媛說，這牽涉貨幣政策與金融穩定等議題需與央行討論。彭金隆則說，穩定幣將與央行共同管理。

央行數位貨幣（CBDC）是法定貨幣的數位版本，穩定幣是與法定貨幣連結，以法定貨幣作為支撐，一般民眾可能容易混淆兩者。未來穩定幣發展需與央行討論以釐清與數位貨幣的區別。

有人將穩定幣比擬是「賭桌上的籌碼」，賭客進入賭場換穩定幣並下注買賣虛擬資產，賭贏可換得籌碼增加，賭輸則減少，但籌碼一般只在賭場交易（如虛擬資產交易平台或區塊鏈網路），很少將籌碼直接進入實體經濟中。