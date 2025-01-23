銀行將准發「穩定幣」

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導
金管會。 聯合報資料照
金管會。 聯合報資料照

金管會今年6月將提出虛擬資產（VASP）專法草案，最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」，金管會主委彭金隆昨（22）日說，未來投資人在交易虛擬資產時會有一個「入口」，這個入口就是由穩定幣做為法幣（指新台幣）和虛擬貨幣的橋梁，方便投資人在虛擬資產市場交易。

「穩定幣」是虛擬資產的一種延伸產品，價值通常與某種穩定資產掛鉤，例如1枚穩定幣價值等同1美元或1新台幣。

「穩定幣」有兩大效益，一、數位世界中的「避風港」。當比特幣價格劇烈波動時，可將比特幣換成穩定幣，避免因市場下跌蒙受損失；當想再次投資時，穩定幣也可方便轉成比特幣，二、穩定幣交易速度快且成本低，適合跨境投資。

銀行局長莊琇媛坦言，目前市面流通的USDC（美元穩定幣）、USDT（泰達幣）等穩定幣並非由主管機關核准，而是由業者自行宣稱以美元資產做擔保，未來修法後，所有在台發行穩定幣都需經過金管會核准，包括發行者資格、準備金提撥等。

至於穩定幣是否會跨出「虛擬」走入「實體」經濟，莊琇媛說，這牽涉貨幣政策與金融穩定等議題需與央行討論。彭金隆則說，穩定幣將與央行共同管理。

央行數位貨幣（CBDC）是法定貨幣的數位版本，穩定幣是與法定貨幣連結，以法定貨幣作為支撐，一般民眾可能容易混淆兩者。未來穩定幣發展需與央行討論以釐清與數位貨幣的區別。

有人將穩定幣比擬是「賭桌上的籌碼」，賭客進入賭場換穩定幣並下注買賣虛擬資產，賭贏可換得籌碼增加，賭輸則減少，但籌碼一般只在賭場交易（如虛擬資產交易平台或區塊鏈網路），很少將籌碼直接進入實體經濟中。

央行 新台幣

延伸閱讀

「穩定幣」首放行！金管會允許銀行發行 虛擬資產交易要迎新時代

保險局會期優先送件兩案曝光 新保單強制執行修法入列

凝聚戰力！ 金管會宣布金融科技產業聯盟將在2月19日成軍

川普2.0市場添變數 彭金隆：不確定性將成常態

相關新聞

彭金隆：資本市場有三變數 川普、Fed 利率、地緣政治影響大

金管會主委彭金隆昨（22）日坦言，2025年影響資本市場有三大變數，一、美國總統川普新經濟政策將衝擊國際市場，二、美國聯...

2024年五大銀行新增房貸寫三紀錄 原因大揭密

2024年房市交易超火熱；中央銀行昨（22）日公布，五大銀行新增房貸數據締造三項紀錄。

聯亞期 保證金調高

臺灣期貨交易所2月3日將調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，係聯亞經櫃檯買賣中...

銀行將准發「穩定幣」

金管會今年6月將提出虛擬資產（VASP）專法草案，最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」，金管會主委彭金隆昨（22）日說，未來...

國壽 品牌價值登全球500大

國際品牌顧問公司《Brand Finance》揭曉「2025全球500大最有價值品牌（Global 500 2025）」...

一銀主辦漢皇聯貸案 金額逾120億元

第一銀行攜手兆豐銀行及合作金庫銀行統籌主辦漢皇開發120.57億元聯貸案，於21日完成簽約，共獲得九家金融機構支持，在金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。