5大銀行新增房貸 創3高

房市去年交易熱絡，中央銀行昨天公布五大銀行新承做購屋貸款統計，締造三項紀錄。五大銀行去年新增房貸一兆一六三二億元、較前年的新增房貸多出三九六六億元，雙創歷史新高；此外，去年十二月新增房貸利率百分之二點二二四，也創二○○九年一月以來、十六年最高水準。

央行指出，台銀、土銀、合庫、華南及一銀等五大銀行去年十二月新增房貸一○○四億元，為三個月新高，月增六十一億元。央行經研處副處長曹體仁說，時序進入年底與春節前，市場湧現較大的交屋潮，帶動房貸金額增加。

針對去年十二月新增房貸利率寫下十六年新高，曹體仁分析原因有二，去年下半年開始，銀行受限於銀行法第七十二條之二規定，承做量受到控管，銀行因此有提高利率以價制量的行為；同時，央行去年九月推出第七波選擇性信用管制，促使銀行調升新承做房貸利率。

至於五大銀行去年新增房貸創新高，曹體仁說，房貸金額增加有兩項主因，一是成交量、二是成交價。去年房市交易熱，市場推估去年全台買賣移轉棟數將破卅五萬棟、創十一年新高。

外界關切政府打炒房措施是否已有成效？曹體仁表示，從買賣移轉棟數以及購屋貸款變動量等資料來看，去年第四季相較於前幾季而言，有呈現降溫現象，棟數的年增率及貸款的年增率有降溫情形，但價格部分，還需要再觀察。

央行統計，去年五大銀行新承做房貸金額一兆一六三二億元，是前年新承做房貸金額七六六六億元的一點五倍，顯示新承做房貸規模擴增速度驚人。

政府祭出的新青安優惠貸款，被認為是助長去年房市熱潮的主因之一。