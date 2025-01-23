金控非合意收購 三路修法
2024年金控史上爆發兩金控雙龍搶珠衍生併購爭議，終讓金管會出手。金管會研擬「非合意收購」朝三大修法方向，一、金控間公開收購門檻至少25%起跳，金控收購獨立金融業維持10%，二、第一階段收購需採「全現金」，三、准許金控暫時不受雙重槓桿比125%限制。
金管會將修正「金控轉投資管理辦法」，預計農曆年後找業者討論，凝聚共識後即可預告修正，最快第1季上路。
金管會主委彭金隆昨（22）日出席新春座談會表示，「合意」併購是採股份轉換，由雙方董事會和股東會通過，是換一個夥伴共享未來經營成果；「非合意」則是採公開收購，不需經過對方董事會，收購目的是更換經營權。
這兩種方式間，若目的相同（指併購另一方）該有程序應該是一致的，但若有一種方式過度簡便就會產生監理套利，「監理理論中，最擔心就是監理套利」。
換言之，非合意收購不需經對方董事會就可以啟動，程序簡便又寬鬆，讓金管會認為有監理套利疑慮。
彭金隆直言，提高「非合意收購」門檻並非降低併購彈性，而是低門檻就完成公開收購，勢必會讓不同意見股東、持續在金融市場表達不同意見，不利金融穩定，拉高門檻後可以盡速完成收購，讓市場趨於穩定。
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