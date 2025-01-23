彭金隆：資本市場有三變數 川普、Fed 利率、地緣政治影響大
金管會主委彭金隆昨（22）日坦言，2025年影響資本市場有三大變數，一、美國總統川普新經濟政策將衝擊國際市場，二、美國聯準會利率決策，也會影響台股、匯市，台灣金融市場，三、全球地緣政治變數，今年全球經濟情勢將有很大波動，「不確定因素將成為常態」。
金管會昨日舉行新春座談會，媒體關注川普上台後對資本市場的影響，彭金隆說，將持續關注影響資本市場的這三大變數，並呼籲投資人注意風險、審慎投資。他說，即便過年時期也會密切關注市場、美國川普政策動態。
證期局長張振山直言，證交所與櫃買中心已針對相關議題展開調查，例如關稅政策對台灣的影響。據調查結果顯示，多數產業具有跨區域、分散風險的效果，尚未發現川普政策對台灣造成直接衝擊，但將持續關注美國政策變動。
美國政策包括提高關稅、移民政策、氣候協定立場及退出WHO等，可能對台灣出口廠商帶來的影響。
彭金隆說，台灣出口廠商在墨西哥可能會受到影響，但從這兩天台股反應來看，整體相對平穩，台灣交易量也在全球排名前十大，展現其重要性。
金管會統計，2024年全年台股漲幅28.4%，居亞股之冠，集中市場日均成交量4,124億元，寫新高，年增46.6%，價量齊揚繳出亮眼成績。
展望2025年台股市場，彭金隆說，龍年台股表現「價量齊揚」，反映各產業在本業的良好發揮，金管會期望各產業能更均衡發展，為資本市場奠定穩健基礎。
金管會昨並宣布2024年前11月金融業稅前盈餘衝破兆元大關達1兆222億元新高，彭金隆直言，金融業需應對多重外部挑戰，包括利率、匯率及國際經濟情勢影響。
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