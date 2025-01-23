2024年五大銀行新增房貸寫三紀錄 原因大揭密

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
2024年房市交易超火熱；中央銀行22日公布，五大銀行新增房貸數據締造三項紀錄。 （聯合報系資料照片）
2024年房市交易超火熱；中央銀行22日公布，五大銀行新增房貸數據締造三項紀錄。 （聯合報系資料照片）

2024年房市交易超火熱；中央銀行昨（22）日公布，五大銀行新增房貸數據締造三項紀錄。

其中，五大銀行2024年全年新增房貸1兆1,632億元，以及較2023年全年新增房貸多出3,966億元，同步創下歷史最大紀錄；2024年12月新增房貸利率2.224%，也締造2009年1月以來、16年最高水準。

央行昨天公布，臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行，2024年12月新增房貸為1,004億元，為三個月新高，月增61億元。央行經研處副處長曹體仁指出，時序進入年底與農曆年前，市場湧現較大的交屋潮，是促使去年12月房貸金額增加的主因。

五大銀行新增房貸概況 圖／經濟日報提供
五大銀行新增房貸概況 圖／經濟日報提供

去年12月新增房貸利率寫下16年來最高，顯示民眾貸款購屋負擔增加，曹體仁表示，主要是去年下半年以來，部分銀行受到銀行法72-2條的額度限制，紛紛拉高利率「以價制量」；央行9月加碼房市管制，也會促使房貸利率向上調整。

對於五大銀行2024年全年新增房貸1兆1,632億元創下歷史新高，曹體仁說，房貸金額增加有兩項主因，一是成交量、二是成交價。去年房市交易熱，市場推估2024年全台買賣移轉棟數將破35萬棟、創11年新高。

據統計，2024年12月六都買賣移轉棟數月增8.18%、年減9.7%，統計2024年全年，六都買賣移轉棟數年增14.79%，以全年來看，房市交易相當熱絡。

房價方面，大台北地區房價持續上漲，也會促使新增房貸增加；2024年12月象徵中古屋行情的信義房價指數，大台北地區月增2.15%、年增10.43%，顯示大台北房價仍持續走揚。

央行去年9月採取「史上最嚴」的第七波打炒房措施，是否已見成效，曹體仁分析，從買賣移轉棟數及房貸變動數來看，去年第4季相對前幾季確實已見降溫。因此，若以房市成交「量」而言，央行打炒房確實已見成效，至於房價，因調查機構呈現的數據結果不同，仍須再觀察。

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