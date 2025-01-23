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國壽 品牌價值登全球500大

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
2025全球500大最有價值品牌（Global 500 2025）日前公布排行，國泰人壽七度入榜且排名躍升，是台灣唯一上榜的金融業品牌。 國泰人壽／提供
2025全球500大最有價值品牌（Global 500 2025）日前公布排行，國泰人壽七度入榜且排名躍升，是台灣唯一上榜的金融業品牌。 國泰人壽／提供

國際品牌顧問公司《Brand Finance》揭曉「2025全球500大最有價值品牌（Global 500 2025）」排行榜，國泰人壽七度入榜且排名躍升，也是台灣唯一上榜的金融業品牌。

此外，國泰人壽2024年度共囊括國內外超過50項大獎，包括獲《Brand Finance》評選為「全球十大最強保險品牌」第二名、連續十年入選「全球百大最有價值保險品牌」及三度獲得亞洲保險業獎（AIIA）最佳永續大獎，顯示國壽在公司營運及永續發展上的品牌價值深獲國際肯定。該機構每年針對全球6,000個品牌深入研究，跨足31個行業及41個國家地區，綜合消費者市場調查、品牌公開資訊與市場討論熱度，兼顧市場行銷與財務表現績效，將品牌影響力化成財務價值，從而挑選出全球最具價值、表現最頂尖的500家品牌。

回顧2024年，國泰人壽年度新契約保費收入1,541億元，為全台唯一突破1,500億元的壽險業者，五度蟬聯第一。國壽深耕台灣逾60載，落實「全員服務、公平待客」的核心價值，董事會直接督導專責單位統籌與建立管理機制，上下齊心維護消費者權益，為壽險業唯一連六年獲金管會「公平待客原則評核」前25%績優業者。國壽亦連兩年獲金管會永續金融評鑑肯定，入選標竿企業，展現因應氣候變遷，在淨零轉型及永續發展的先行者影響力。

在數位轉型浪潮中，國泰人壽展現科技實力與前瞻布局，2024年推出「全員GenAI公民計劃」，動員32個部室、73名數據種子，推動公司內部AI應用普及化，高達九成內勤員工取得完課認證。國壽更由董總領頭學習AI課程，不僅強化管理層AI應用能力，更期能將「人工智慧DNA」由上而下深植組織文化。

在基礎建設方面，自2022年起，國泰人壽IT部門完成31套系統上雲，持續推進數據上雲計畫與相關人才招募。2023年上線的AI人機協作理賠系統「理賠智能工作台（Claim Smart Platform）」，榮獲全球諮詢研究公司Celent「2024模範保險公司獎」之「數據、分析與人工智慧獎」肯定，展現國壽金融科技硬實力的有感升級。

AI 國泰人壽

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