一銀主辦漢皇聯貸案 金額逾120億元

第一銀行攜手兆豐銀行及合作金庫銀行統籌主辦漢皇開發120.57億元聯貸案，於21日完成簽約，共獲得九家金融機構支持，在金融同業踴躍支持下，不到二個月即圓滿籌組完成，認參總金額達179.48億元，認貸比近1.5倍。

本次聯貸案主要用於支應「新北市永和新生地（大陳社區）更新單元六都市更新事業計畫案」所需資金，該都更案將由漢皇開發擔任實施者，規劃興建三棟住宅大樓，除了綠建築、智慧建築、耐震標章、大面積綠帶與開放空間設計外，亦將回饋幼兒園及社會住宅等公益設施，為永和注入嶄新活力。

新北市永和大陳社區原為大陳義胞自大陳島撤退後之聚居地之一，全區面積約8.7公頃，歷經時代更迭，現已老舊並有安全疑慮，為改善當地居住環境及活化公有土地，新北市政府於2010年即將該區域規劃為都市更新地區，大陳社區都更案更堪稱「產權最複雜、規模最大」，基地上約有1,500戶居民，整合不易，需克服多重權屬挑戰。漢皇開發於雙和地區經營多年，具備豐富經驗及專業整合能力，秉持回饋在地之初心，積極參與該都更案，並獲選為單元六及單元七之最優申請人，盼與市政府攜手合作打造新穎市容，為當地居民創造宜居、舒適、安全、便利的生活空間，共同促進當地成長與進步。

第一銀行積極拓展聯貸市場版圖，2024年主辦實績位居市場前二，2025年開春海內外聯貸商機不斷，元月即統籌主辦IC測試大廠京元電168億元聯貸案，並有橫跨東協、美國及台灣市場案件，且在推動ESG成果更備受各界肯定，母公司第一金控已連續七年入選DJSI最高等級世界指數成分股。

展望未來，第一銀行將持續作為各產業最堅實的金融後盾，並發揮財務供應鏈影響力，攜手客戶共同實踐回饋社會、永續轉型目標，貫徹「攜手超越 永續創新」經營願景。