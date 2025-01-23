高雄亞灣財管特區業務 鬆綁

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導

金管會昨（22）日宣布，鬆綁高雄亞灣財富管理特區金融商品購買等限制，國銀OBU可以擔任證券交易輔助人，國銀甚至可以針對專區客戶主動推介招攬海外分支機構的金融商品與服務、協助辦理開戶作業遞送。金管會指出，特區業務試辦觀察半年到一年。

市場傳出，銀行公會與券商公會一度就特區內，銀行希望開放「證券受託買賣執照」，出現僵局，最新鬆綁改開放銀行OBU擔任證券交易輔助人，化解爭議。面對市場傳聞，金管會主委彭金隆昨回應，雙方的確初期有不同看法，但16日會議上，已經達到共識，強調彼此不是競爭而是合作。

針對市場傳出，高雄市政府針對亞灣特區地點給出兩地點選項，彭金隆說，自己去看過都不錯，認為高雄市政府給出相當大誠意，惟確實金融機構有不同需求，將會審視特區試辦內容，希望成功。

銀行局局長莊琇媛強調，此次鬆綁相當多金融商品限制，打破過去市場認為台灣金融商品不夠多元化，就是希望吸引台商海外資產回台，讓大家對台灣地位更有信心。

台商 財富管理 金管會

延伸閱讀

「穩定幣」首放行！金管會允許銀行發行 虛擬資產交易要迎新時代

保險局會期優先送件兩案曝光 新保單強制執行修法入列

凝聚戰力！ 金管會宣布金融科技產業聯盟將在2月19日成軍

川普2.0市場添變數 彭金隆：不確定性將成常態

相關新聞

彭金隆：資本市場有三變數 川普、Fed 利率、地緣政治影響大

金管會主委彭金隆昨（22）日坦言，2025年影響資本市場有三大變數，一、美國總統川普新經濟政策將衝擊國際市場，二、美國聯...

2024年五大銀行新增房貸寫三紀錄 原因大揭密

2024年房市交易超火熱；中央銀行昨（22）日公布，五大銀行新增房貸數據締造三項紀錄。

聯亞期 保證金調高

臺灣期貨交易所2月3日將調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，係聯亞經櫃檯買賣中...

銀行將准發「穩定幣」

金管會今年6月將提出虛擬資產（VASP）專法草案，最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」，金管會主委彭金隆昨（22）日說，未來...

國壽 品牌價值登全球500大

國際品牌顧問公司《Brand Finance》揭曉「2025全球500大最有價值品牌（Global 500 2025）」...

一銀主辦漢皇聯貸案 金額逾120億元

第一銀行攜手兆豐銀行及合作金庫銀行統籌主辦漢皇開發120.57億元聯貸案，於21日完成簽約，共獲得九家金融機構支持，在金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。