高雄亞灣財管特區業務 鬆綁

金管會昨（22）日宣布，鬆綁高雄亞灣財富管理特區金融商品購買等限制，國銀OBU可以擔任證券交易輔助人，國銀甚至可以針對專區客戶主動推介招攬海外分支機構的金融商品與服務、協助辦理開戶作業遞送。金管會指出，特區業務試辦觀察半年到一年。

市場傳出，銀行公會與券商公會一度就特區內，銀行希望開放「證券受託買賣執照」，出現僵局，最新鬆綁改開放銀行OBU擔任證券交易輔助人，化解爭議。面對市場傳聞，金管會主委彭金隆昨回應，雙方的確初期有不同看法，但16日會議上，已經達到共識，強調彼此不是競爭而是合作。

針對市場傳出，高雄市政府針對亞灣特區地點給出兩地點選項，彭金隆說，自己去看過都不錯，認為高雄市政府給出相當大誠意，惟確實金融機構有不同需求，將會審視特區試辦內容，希望成功。

銀行局局長莊琇媛強調，此次鬆綁相當多金融商品限制，打破過去市場認為台灣金融商品不夠多元化，就是希望吸引台商海外資產回台，讓大家對台灣地位更有信心。