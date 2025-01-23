金管會主委彭金隆裁罰金融業 劃三條紅線

金管會主委彭金隆從2024年5月20日就任至今，對金融業沒開出一張罰鍰逾300萬重大裁罰案，引發市場矚目。金管會主委彭金隆昨（22）日親自釋疑，他有三個堅持：金融秩序穩定、金融紀律和尊法、金融清償能力和資本適足率「這就是踩到紅線，誰當主委都一樣」。

對於近期有公股銀行行員組成詐騙集團，彭金隆表示，不能容許這樣的事件再次發生。

去年準行政院長卓榮泰問他要怎麼管理金管會？他說：「監理不能鬆，但發展不能忘。」市場發展要安全穩定，安全沒做好，是沒有空間的。

那為何2024年全年罰鍰金額1億7,786.5萬元改寫九年新低？彭金隆說，金管會裁罰流程很花時間，2024年裁罰案並非是2024年案子，再者用裁罰金額來看，也很容易誤解，例如過去裁罰額高，是因為有一些特殊個案拉高。

金管會裁罰流程，一開始案子不管是被金檢發現、或是業者重大通報，通報後就會做專案金檢，檢查完後就會開始分析案情。若案情複雜需要花很長時間，也需做書面檢查報告還得請受檢公司陳述意見，這都有一定程序。

彭金隆說，通常2024年裁罰案可能都是很久之前的案子，所以用年度切割要特別留意；其次，金管會過去幾年裁罰金額較高也是因為過去有幾個特殊案件拉高金額所致。